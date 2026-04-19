Семь лет за обещание

Прокуратура в прениях сторон предложила приговорить бывшего вице-губернатора Самарской области Геннадия Гендина к семи годам колонии. Ему вменяют особо крупное мошенничество: по версии обвинения, он похитил порядка 100 млн руб. у предпринимательницы, пообещав помочь ей с получением разрешения на проведение градостроительных работ. Защита настаивает, что дело должно рассматриваться в гражданско-правовой плоскости. Ранее экс-чиновник дважды представал перед судом, но его освобождали от наказания.

По третьему уголовному делу Геннадия Гендина прокуратура запросила для него семь лет

По третьему уголовному делу Геннадия Гендина прокуратура запросила для него семь лет

Фото: Соцсети Геннадия Гендина

В Пресненском райсуде столицы на прошедшей неделе начались прения сторон по уголовному делу 60-летнего Геннадия Гендина. Ему вменяют особо крупное мошенничество.

По версии следствия, Геннадий Гендин убедил гендиректора ООО «Лойер Консалтинг» Марианну Авакову в наличии якобы имевшихся у него связей в правительстве Москвы и администрации президента РФ и получил от нее порядка 100 млн руб. за помощь с получением правительственного разрешения на проведение градостроительных работ в столице.

Гособвинитель заявила, что вина господина Гендина полностью доказана, просила суд признать его виновным и назначить семь лет колонии общего режима, а также штраф в размере 1 млн руб. Представитель потерпевшей прокурора поддержала и добавила, что намерена добиваться удовлетворения гражданского иска к господину Гендину о возмещении суммы ущерба.

Вину господин Гендин не признает. Адвокаты подсудимого заявили, что в материалах дела отсутствует изначальный умысел на хищение — «были договоры, реальные работы проводились». Это гражданско-правовой, а не уголовный спор, считает защита, в чем заключался обман, в деле не конкретизировано, наличие ущерба не доказано, поскольку точных расчетов следствием не проводилось (нет четкого расчета).

Показания потерпевшей Аваковой защита назвала противоречивыми, а факт, что благодаря полученным деньгам он обогатился, следствие ничем не подтвердило. Адвокаты также отметили, что подсудимый и потерпевшая давно знают друг друга, что опровергает модель одномоментного мошенничества.

Защита настаивает, что имел место хозяйственный конфликт. По мнению адвокатов, никакого преступления не было, а обычный гражданско-правовой спор был искусственно переведен в уголовную плоскость.

«Изначально представители ООО "Лойер Консалтинг" обратились в арбитражный суд с иском в размере 34,5 млн руб. к господину Гендину, сославшись на то, что эти деньги были переданы ему ошибочно. Суд изучил договоры, заключенные между истцом и ответчиком, и иск удовлетворять не стал.

Затем представители компании увеличили сумму ущерба до 100 млн руб. и обратились в правоохранительные органы с заявлением уже об уголовном преступлении»,— рассказал “Ъ” один из адвокатов. Также защитники отметили, что на попечении у их клиента находится четверо детей и пожилая мать.

Для Геннадия Гендина это уже третье уголовное дело. В июне 2017 года по приговору Тверского райсуда Москвы он получил пять лет колонии.

Тогда суд установил, что он мошеннически похитил средства экс-сенатора от Брянской области Сергея Калашникова, впоследствии ставшего депутатом Госдумы (процесс проходил в закрытом режиме, обстоятельства дела не сообщались). Однако в дальнейшем Геннадий Гендин был освобожден от отбытия наказания в связи с наличием у него серьезных заболеваний.

В апреле 2024 года по решению Тушинского райсуда с него была снята судимость. В сентябре 2025 года Таганский райсуд столицы приговорил его к шести годам колонии по уголовному делу о хищении 3,8 млн руб. у московского Союза адвокатов МЭКА (Международная экспертная коллегия адвокатов).

Этот приговор затем был отменен Мосгорсудом в связи с истечением сроков давности. Сам господин Гендин тогда писал на главу МЭКА Андрея Костина встречное заявление о краже принадлежащего ему Cadillac Escalade 2008 года выпуска. Чем закончилось это разбирательство, осталось неизвестным.

Ефим Брянцев