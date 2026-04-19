Семь лет за обещание
Бывшему самарскому вице-губернатору Гендину просят срок по делу о мошенничестве на 100 млн рублей
Прокуратура в прениях сторон предложила приговорить бывшего вице-губернатора Самарской области Геннадия Гендина к семи годам колонии. Ему вменяют особо крупное мошенничество: по версии обвинения, он похитил порядка 100 млн руб. у предпринимательницы, пообещав помочь ей с получением разрешения на проведение градостроительных работ. Защита настаивает, что дело должно рассматриваться в гражданско-правовой плоскости. Ранее экс-чиновник дважды представал перед судом, но его освобождали от наказания.
В Пресненском райсуде столицы на прошедшей неделе начались прения сторон по уголовному делу 60-летнего Геннадия Гендина. Ему вменяют особо крупное мошенничество.
По версии следствия, Геннадий Гендин убедил гендиректора ООО «Лойер Консалтинг» Марианну Авакову в наличии якобы имевшихся у него связей в правительстве Москвы и администрации президента РФ и получил от нее порядка 100 млн руб. за помощь с получением правительственного разрешения на проведение градостроительных работ в столице.
Гособвинитель заявила, что вина господина Гендина полностью доказана, просила суд признать его виновным и назначить семь лет колонии общего режима, а также штраф в размере 1 млн руб. Представитель потерпевшей прокурора поддержала и добавила, что намерена добиваться удовлетворения гражданского иска к господину Гендину о возмещении суммы ущерба.
Вину господин Гендин не признает. Адвокаты подсудимого заявили, что в материалах дела отсутствует изначальный умысел на хищение — «были договоры, реальные работы проводились». Это гражданско-правовой, а не уголовный спор, считает защита, в чем заключался обман, в деле не конкретизировано, наличие ущерба не доказано, поскольку точных расчетов следствием не проводилось (нет четкого расчета).
Показания потерпевшей Аваковой защита назвала противоречивыми, а факт, что благодаря полученным деньгам он обогатился, следствие ничем не подтвердило. Адвокаты также отметили, что подсудимый и потерпевшая давно знают друг друга, что опровергает модель одномоментного мошенничества.
Защита настаивает, что имел место хозяйственный конфликт. По мнению адвокатов, никакого преступления не было, а обычный гражданско-правовой спор был искусственно переведен в уголовную плоскость.
«Изначально представители ООО "Лойер Консалтинг" обратились в арбитражный суд с иском в размере 34,5 млн руб. к господину Гендину, сославшись на то, что эти деньги были переданы ему ошибочно. Суд изучил договоры, заключенные между истцом и ответчиком, и иск удовлетворять не стал.
Затем представители компании увеличили сумму ущерба до 100 млн руб. и обратились в правоохранительные органы с заявлением уже об уголовном преступлении»,— рассказал “Ъ” один из адвокатов. Также защитники отметили, что на попечении у их клиента находится четверо детей и пожилая мать.
Для Геннадия Гендина это уже третье уголовное дело. В июне 2017 года по приговору Тверского райсуда Москвы он получил пять лет колонии.
Тогда суд установил, что он мошеннически похитил средства экс-сенатора от Брянской области Сергея Калашникова, впоследствии ставшего депутатом Госдумы (процесс проходил в закрытом режиме, обстоятельства дела не сообщались). Однако в дальнейшем Геннадий Гендин был освобожден от отбытия наказания в связи с наличием у него серьезных заболеваний.
В апреле 2024 года по решению Тушинского райсуда с него была снята судимость. В сентябре 2025 года Таганский райсуд столицы приговорил его к шести годам колонии по уголовному делу о хищении 3,8 млн руб. у московского Союза адвокатов МЭКА (Международная экспертная коллегия адвокатов).
Этот приговор затем был отменен Мосгорсудом в связи с истечением сроков давности. Сам господин Гендин тогда писал на главу МЭКА Андрея Костина встречное заявление о краже принадлежащего ему Cadillac Escalade 2008 года выпуска. Чем закончилось это разбирательство, осталось неизвестным.