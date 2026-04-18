ЦСКА не поспевает за «Локомотивом»

В 25-м туре чемпионата России по футболу «Локомотив» победил «Оренбург» — 1:0, взяв важные три очка в борьбе за бронзовые медали. Железнодорожники по-прежнему замыкают тройку. Вместе с тем один из их конкурентов — ЦСКА — оступился в матче с «Крыльями Советов», сыграв вничью 1:1. Сейчас отставание армейцев от «Локомотива» составляет уже пять баллов.

Выезд «Локомотива» в гости к занимавшему 15-е место «Оренбургу» имел непредсказуемый характер, учитывая, что во второй части чемпионата столичный клуб явно забуксовал. Две победы, две ничьи и два поражения — таким был график движения железнодорожников, которые стали отставать от «Краснодара» и «Зенита», фактически выпав из чемпионской гонки. Для сравнения, борющиеся за выживание в премьер-лиге оренбуржцы показали на той же дистанции аналогичные результаты.

В первом тайме «Локомотиву» просто повезло, что Гедеон Гузина промахнулся в стопроцентной ситуации, в которой любой, даже не самый техничный нападающий должен забивать. Дамиан Пуэбла при выходе «два в одного» отдал боснийцу безупречный пас, и как он не попал в створ, оказавшись с глазу на глаз с голкипером гостей Антоном Митрюшкиным, непонятно. Гузина мог еще замкнуть подачу Ду Кейроса, и вообще хозяева изрядно потерзали команду Михаила Галактионова до перерыва. Хотя она тоже не использовала один хороший момент, когда Данил Пруцев выкатил мяч в штрафной площади Зелимхану Бакаеву, и его заблокировал Алексис Кантеро. Пруцев еще вывел один на один с вратарем Александра Руденко, но там было положение «вне игры».

Только во втором тайме железнодорожники перехватили инициативу.

Дмитрий Воробьев после углового пальнул по воробьям, а удар Руденко парировал голкипер Богдан Овсянников. «Оренбург» периодически взрывался и убегал в контратаки, которые всегда считались его визитной карточкой. Но на 70-й минуте гости все-таки открыли счет, разыграв отменную комбинацию. Центральный защитник Евгений Морозов сделал вертикальную передачу в штрафную, где Воробьев с Александром Сильяновым устроили перепасовку накоротке и довели мяч до Алексея Батракова, который также в касание отправил его от штанги в сетку. Лучший бомбардир красно-зеленых забил 13-й гол в чемпионате, а потом едва не оформил дубль, когда ему ассистировал Воробьев. Овсянников выручил хозяев, но москвичам хватило и минимального преимущества. Выиграв 1:0, «Локомотив» набрал 48 очков и сохранил за собой третье место.

ЦСКА весной тоже заметно замедлил ход, одержав только две победы при четырех поражениях. В прошлом туре подопечные Фабио Челестини, который в последнее время все чаще подвергается критике, даже уступили дома находящемуся на дне таблицы «Сочи» (0:1). Пенальти, с которого армейцы тогда пропустили, экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза потом признала ошибочным.

Хотя визиты в Самару для красно-синих складывались удачно. Недавно они разгромили здесь те же «Крылья Советов» в Кубке России, а также одолели «Акрон» в чемпионате. Причем четыре мяча в этих матчах положил Лусиано Гонду, который, видимо, особенно уютно чувствует себя на самарской арене.

Сейчас ЦСКА играл без дисквалифицированного главного тренера Челестини, травмированного голкипера Игоря Акинфеева и с опорником Дмитрием Бариновым в центре обороны. Несмотря на такой неформат, гости быстро добились успеха, когда на 16-й минуте Матвей Кисляк навесил со стандарта на Энрике Кармо и невысокий бразилец вроде бы вполне квалифицированно пробил головой. Однако после того, как эпизод проверили на VAR, гол пришлось отменить, так как мяч коснулся руки Кармо.

Еще был шанс у Ивана Облякова и тоже на стандарте, а в целом москвичи выглядели неубедительно и практически не угрожали воротам Сергея Песьякова.

Челестини довольно мрачно взирал с трибуны на происходящее и еще в первом тайме произвел двойную замену. И если Кирилл Глебов покинул поле из-за травмы, то Данила Козлов, судя по всему, разочаровал швейцарского специалиста своей игрой и к тому же висел на желтой карточке.

Челестини понял, что без Мойзеса ему не обойтись, и выпустил опального футболиста, которого ранее даже отстранял от тренировок, вместе с Матеусом Алвесом. К позитивным сдвигам эти перестановки не привели, и во втором тайме он убрал еще Кармо с Гонду. А вот «Крылья» нащупали игру и принялись ловить ЦСКА на контратаках. Одна из них завершилась голом Ивана Олейникова на 65-й минуте. Не встретив сопротивления на своем пути, полузащитник самарцев вошел в штрафную, качнул там Милана Гайича и низом послал мяч в дальний угол. Армейцы отыгрались через десять минут, когда острый пас Кисляка превратился в прямой удар. Наверное, Песьяков действовал не лучшим образом, но его дезориентировали собственные защитники и нападающий гостей Тамерлан Мусаев.

Тем не менее «Крылья Советов» были ближе к победе, а Данил Круговой так просто спас красно-синих, успев поставить блок Кириллу Печенину. Так что трудно сказать, кого больше расстроила или удовлетворила итоговая ничья 1:1. Скорее всего, недовольны остались обе команды. ЦСКА, в активе которого теперь 43 очка, рискует откатиться с пятого на шестое место, а самарский клуб с 23 баллами по-прежнему находится рядом с зоной вылета, опережая «Оренбург» лишь на 3 пункта.

Александр Ильин