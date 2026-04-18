В Коммунарке мужчина покончил с собой после поджога ПВЗ

В Новой Москве мужчина устроил пожар в одном из пунктов выдачи заказов, после чего совершил самоубийство. По данным СМИ, происшествие случилось на бульваре Веласкеса в Коммунарке.

По информации «МК», неадекватный мужчина забежал в ПВЗ OZON, поджег там вещи и сбежал. Никто не пострадал. Затем поджигатель забежал в подъезд дома, поднялся на 8-й этаж и там «нанес себе увечья». Вскоре мужчину нашли под окнами дома, от полученных травм он умер, сообщает РЕН ТВ.