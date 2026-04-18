Глава «Росатома» Лихачев предложил помочь Ирану с вывозом обогащенного урана

У России есть опыт взаимодействия с Ираном и вывоза обогащенного урана из исламской республики, заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. Он предложил иранской стороне снова помочь с вывозом вещества из страны.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Ключевым и болезненным вопросом продолжает оставаться тема вывоза иранского обогащенного урана. Кроме весьма сложной технической составляющей немаловажной частью будущих договоренностей является вопрос доверия»,— сказал господин Лихачев изданию «Страна Росатом». Он напомнил, что в 2015 году Россия уже вывозила из Ирана обогащенный уран по просьбе Тегерана.

«Росатом» внимательно следит за переговорами Ирана и США, а также за заявлениями президента Соединенных Штатов Дональда Трампа об иранской ядерной программе, добавил Алексей Лихачев. Госкорпорация будет приветствовать «все договоренности сторон конфликта, которые приведут к прекращению вооруженного противостояния и долгосрочному миру», подчеркнул гендиректор.

Отказ от обогащения урана — одно из основных требований США к Ирану для заключения мирного соглашения. Дональд Трамп утверждал, что Иран согласился прекратить обогащение урана и передать американской стороне часть высокообогащенного урана с поврежденных при атаках объектов. В МИДе Ирана исключили передачу обогащенного урана другим странам.