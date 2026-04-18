На автозаводе Haval в Тульской области произошел пожар

Возгорание произошло на площадке строящегося завода автокомпонентов на территории предприятия Haval в Тульской области. Об этом сообщили в «Грейт Волл Мотор Рус». Очаг локализован, уточнили в компании.

«Ситуация находится под контролем»,— сказали «Интерфаксу» в «Грейт Волл Мотор Рус». Фасад здания поврежден, проводится оценка ущерба.

Региональное управление МЧС подтвердило сообщения о возгорании в строящемся здании на площади 200 кв. м в Узловском районе Тульской области. В ведомстве не уточнили, принадлежит ли здание Haval.