Паулина Андреева подала на развод с Федором Бондарчуком

В Москве мировой судья зарегистрировал иск актрисы Паулины Андреевой-Бондарчук о расторжении брака с режиссером Федором Бондарчуком. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции. Иск актрисы поступил в судебный участок №244 района Донской 15 апреля.

Паулина Андреева и Федор Бондарчук

Предварительная беседа назначена на 30 апреля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Паулина Андреева и Федор Бондарчук объявили о намерении развестись в конце марта. Причины такого решения пара не уточняла. Супруги жили в браке с 2019 года. В 2021-м у них родился сын. Первым браком режиссер был женат на модели и светской обозревательнице Светлане Бондарчук. От этого брака у господина Бондарчука есть сын и дочь.