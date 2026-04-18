Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Паулина Андреева подала на развод с Федором Бондарчуком

В Москве мировой судья зарегистрировал иск актрисы Паулины Андреевой-Бондарчук о расторжении брака с режиссером Федором Бондарчуком. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции. Иск актрисы поступил в судебный участок №244 района Донской 15 апреля.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Предварительная беседа назначена на 30 апреля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Паулина Андреева и Федор Бондарчук объявили о намерении развестись в конце марта. Причины такого решения пара не уточняла. Супруги жили в браке с 2019 года. В 2021-м у них родился сын. Первым браком режиссер был женат на модели и светской обозревательнице Светлане Бондарчук. От этого брака у господина Бондарчука есть сын и дочь.

Фотогалерея

«Надеюсь, меня можно назвать порядочным человеком»

Предыдущая фотография
Федор Бондарчук, сын режиссера Сергея Бондарчука и актрисы Ирины Скобцевой, начал свою карьеру в 1990-х как клипмейкер. Его первой работой стало видео для группы «Моральный кодекс» на песню «До свиданья, мама». Позднее он работал с Борисом Гребенщиковым, Аллой Пугачевой, Валерием Меладзе, Найком Борзовым, Филиппом Киркоровым

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Мать Федора Бондарчука хотела, чтобы сын стал дипломатом, однако экзамены в МГИМО он провалил и поступил во ВГИК. В институте кинематографии получил первые опыты актерской работы в фильме Юрия Озерова «Сталинград». Позднее он снялся в двух фильмах Ивана Охлобыстина, но работать только актером Бондарчук-младший не захотел

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Фотоархив журнала «Огонек»

«Если ты знаешь, что ты должен делать в этой жизни, нужно просто тупо к этому идти, ежесекундно, ежедневно»

Фото: Дмитрий Коробейников / РИА Новости

Еще в 1986 году Федор Бондарчук познакомился со своей будущей женой Светланой. У них двое детей: Сергей и Варвара. От сына у пары уже есть внуки. В 2016 году, после 25 лет брака, Федор и Светлана Бондарчук заявили о разводе

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

«Если серьезно, то мир вокруг — неисчерпаемый ресурс для создания историй о нем»&lt;br>В 2002 году вышел фильм Филиппа Янковского «В движении», где Федор Бондарчук сыграл одну из главных ролей, а также впервые выступил в качестве продюсера картины. После этого в карьере Бондарчука начался период активной режиссерской и продюсерской работы

В 2002 году вышел фильм Филиппа Янковского «В движении», где Федор Бондарчук сыграл одну из главных ролей, а также впервые выступил в качестве продюсера картины. После этого в карьере Бондарчука начался период активной режиссерской и продюсерской работы

Фото: Коммерсантъ / Иван Черничкин

Полнометражным режиссерским дебютом Бондарчука стал фильм «9 рота» (2005). Изначально в основе картины лежали события войны в Чечне, однако в процессе работы в основу сюжета лег бой у высоты 3234 во время афганской войны. Консультантом картины стал бывший министр обороны Павел Грачев, который заявил, что «это будет лучший фильм об афганской войне». Картина действительно оказалась успешной: при бюджете в $9,5 млн в прокате она набрала более $25 млн

Фото: Коммерсантъ / Наталья Логинова  /  купить фото

Сейчас в фильмографии Федора Бондарчука около 60 ролей в кино и 10 режиссерских работ. Он обладатель премии «Золотой орел» в номинации «Лучшая мужская роль в кино» за ленту «Два дня» (2011). Кроме того, Бондарчук — председатель попечительского совета фестиваля «Кинотавр», академик национальной кинематографической премии «Ника»

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Одной из самых масштабных работ Бондарчука-режиссера стала экранизация романа братьев Стругацких «Обитаемый остров» (кадр на фото). Несмотря на то что фильм получил одобрение Бориса Стругацкого, он не окупился в прокате, а критики неоднозначно приняли эту работу. Сам Бондарчук признает, что не сумел справиться с такой масштабной задачей: «Понадеялся я на себя сильно. И переоценил свои возможности. Но я обожаю эту картину. Она дико сложная. И у нее есть своя фан-зона, которой я дорожу»

Фото: Каропрокат

«Кино — это некая форма общественного откровения. Отчасти желание снимать — это желание через пленку освободиться от своих эмоций, разделить их с кем-то»&lt;br>На фото: модельер Валентин Юдашкин (слева) и Федор Бондарчук

На фото: модельер Валентин Юдашкин (слева) и Федор Бондарчук

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Кроме творческой работы Бондарчук занимается кинобизнесом. Созданная еще в 1990-х компания Art Pictures занимается производством, продюсированием и дистрибуцией фильмов в России и за рубежом. В 2008 году вместе с Константином Эрнстом и Ильей Бачуриным Бондарчук основал компанию «Главкино», главная задача которой продвижение российского кинематографа

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Федор Бондарчук — совладелец небольшого ресторанного бизнеса. В Москве ему принадлежат три заведения: «Vaниль», «Вертинский» и Bistrot. В 2009 году актер и режиссер открыл два ресторана и кондитерскую в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

«Если есть ощущение друга и плеча, на которое можно положиться, это прекрасно. Раньше у меня было много друзей, а сейчас хватит трех пальцев на руке. И это правильно»&lt;br>На фото (слева направо): Федор Бондарчук, актрисы Надя и Анна Михалковы

На фото (слева направо): Федор Бондарчук, актрисы Надя и Анна Михалковы

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

В 2012 году Федор Бондарчук стал доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. Он одобряет нынешний политический курс и активно участвует в общественной жизни страны. Так, в 2014 году Бондарчук подписал открытое письмо с поддержкой действий Кремля в Крыму и на Украине

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В 2013 году вышел фильм Федора Бондарчука «Сталинград». Он стал самым кассовым фильмом постсоветской России, собрав в первые выходные проката более 1 млрд руб. Всего же сборы ленты превысили $66,5 млн по всему миру

Фото: WDSSPR

«Я ни с кем не конкурирую, только с собой!»

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

«Мне хочется со зрителем на их языке разговаривать. Законы мейнстрима, кино для большой аудитории, отличаются от тех, которые работают в артхаусе»&lt;br>В 2016 году Бондарчук представил фильм «Притяжение» (кадр на фото) о приземлившейся в Чертаново летающей тарелке. Картину показали в 40 странах мира. Несмотря на неоднозначные оценки критиков и публики, лента окупилась еще до официального релиза за счет предзаказов

В 2016 году Бондарчук представил фильм «Притяжение» (кадр на фото) о приземлившейся в Чертаново летающей тарелке. Картину показали в 40 странах мира. Несмотря на неоднозначные оценки критиков и публики, лента окупилась еще до официального релиза за счет предзаказов

Фото: WDSSPR

«Самое мое большое достижение — что я честно прожил жизнь. Надеюсь, меня можно назвать порядочным человеком. А это для меня важнее, чем моя жизнь в искусстве»&lt;br>На фото: Федор Бондарчук и его жена, актриса Паулина Андреева

На фото: Федор Бондарчук и его жена, актриса Паулина Андреева

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

«Не надо только с Голливудом сравнивать, ну пожалуйста. &quot;Русский Голливуд&quot; — вот это не люблю я, бред сивой кобылы. Голливуд — это хаб».&lt;br>На фото: Федор Бондарчук на церемонии закрытия фестиваля «Кинотавр» в 2021 году

На фото: Федор Бондарчук на церемонии закрытия фестиваля «Кинотавр» в 2021 году

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

В декабре 2021 года Федор Бондарчук стал генеральным продюсером «НМГ Студии», дочерней компании холдинга «Национальная Медиа Группа», специализирующейся на производстве кинофильмов и контента для интернет-платформ&lt;br> Слева направо: продюсеры Сергей Кальварский, Федор Бондарчук и Жора Крыжовнико

Слева направо: продюсеры Сергей Кальварский, Федор Бондарчук и Жора Крыжовнико

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 19

Смотреть

Подписывайтесь на тему:

Новости компаний Все