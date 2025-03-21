Федор Бондарчук и Паулина Андреева объявили о разводе

Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева распространили совместное заявление, в котором сообщили о разводе. В опубликованном тексте отмечается, что они решили сделать заявление «в попытке избежать излишних домыслов и фантазий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Паулина Андреева и Федор Бондарчук в 2023 году

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Паулина Андреева и Федор Бондарчук в 2023 году

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Спустя девять лет совместной жизни мы приняли решение расстаться. Формальность слов про глубокое уважение и благодарность друг к другу не может описать наших настоящих чувств, которые мы сохраняем, даже приняв решение не быть вместе как муж и жена»,— говорится в сообщении, опубликованном на странице госпожи Андреевой в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В заявлении бывшие супруги выразили надежду на «совместную работу и дружбу» в будущем. «И, конечно, мы навсегда родители нашего прекрасного сына»,— говорится в сообщении. Текст сопровождается фотографией, на которой госпожа Андреева с улыбкой наклоняется к господину Бондарчуку. Пара оформила брак в сентябре 2019 года. В марте 2021 года у них родился сын Иван.