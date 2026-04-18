Лавров: назрел разговор с США об их видении экономических отношений с Россией

Между Россией и США назрел разговор о том, как Вашингтон видит будущие отношения с Москвой. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Тем не менее, я считаю, у нас назрел, наверное, такой разговор о том, как видят американцы будущее наших экономических отношений. Потому что они все время говорят: мы с Украиной порешаем, и тогда у нас будет безграничное поле для взаимовыгодного взаимодействия»,— сказал Сергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме (цитата по «РИА Новости»).

В отличие от бывшего президента США Джо Байдена, «который запретил вообще какие-либо контакты, стал от всех остальных изолировать Россию», нынешний глава государства Дональд Трамп сразу же выступил за диалог, заявил министр. Однако у российских властей остается множество разногласий с нынешней администрацией США по вопросам «практически развивающихся дел», добавил он. Санкции, которые ввел Джо Байден, не сняты, дипломатическая собственность не возвращена, а компании РФ попали под новые санкции, перечислил министр.

Накануне США разрешили до 16 мая продавать российскую нефть, погруженную на танкеры не позже 17 апреля. При этом разрешение не распространяется на связанную с Ираном деятельность. В разговоре с «Ъ» руководитель управления аналитических исследований AVI Capital Дмитрий Александров предположил, что этим шагом Вашингтон хочет снизить давление на мировой рынок нефти, которое возникло из-за ситуации с Ормузским проливом. По словам спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева, из-под санкций США выведут около 100 млн баррелей нефти.

