Нефти продлили разрешение

США снова разрешили продавать российскую нефть, на этот раз до 16 мая. Речь идет о перевозке сырья из России, которое погрузили на танкеры не позже 17 апреля. Генеральную лицензию, которая снимает часть нефти из под санкций, закончились на прошлой неделе. Минфин США продлил ее 16 апреля. При этом ранее в министерстве заявляли, что не собираются разрешать экспорт во второй раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Передумать Вашингтон заставила нестабильная ситуация на энергетическом рынке из-за войны в Иране, говорит руководитель управления аналитических исследований AVI Capital Дмитрий Александров:

«Одна из ключевых целей выдачи подобных лицензий — снижение давления на мировой рынок нефти. Поскольку Ормузский пролив периодически открывается и закрывается, физический рынок нефти находится в более сложной ситуации, чем рынок фьючерсов, который быстро реагирует на новости. Главная задача сейчас — насыщение рынка и предотвращение физического дефицита. Это временный период, когда решения могут быстро меняться, вплоть до резких разворотов.

Оценки объемов и выручки остаются неопределенными: речь может идти примерно о $100 млн и выше, в зависимости от периода расчета. По данным за прошлый месяц показатель составлял около $20 млрд — это выше уровня начала года и на $4-5 млрд больше в годовом сравнении. Импортеры в целом те же, но теперь им проще покупать российскую нефть, что снижает нагрузку на другие рынки, включая Европу».

Из-под санкций США на рынок выведут около 100 млн баррелей нефти, заявил представитель российского президента Кирилл Дмитриев. Впрочем, такие цифры могут быть завышены, считает директор по внешним коммуникациям NEFT Research Дмитрий Прокофьев. А в будущем продлевать генеральную лицензию в третий раз США, скорее всего, не будут, считает собеседник “Ъ FM”:

«Цифра выглядит завышенной: по международным оценкам, в подвешенном состоянии находилось около 20 млн баррелей. Вероятно, сюда включили не только нефть в пути, но и потенциальные объемы отгрузок. Пока речь идет лишь о уже загруженных танкерах. Покупатели остаются прежними — Индия, Китай и Турция. Новых рынков сбыта не появляется: Европа остается под санкциями, а Япония и Корея — скорее временное исключение.

Эффект для российского бюджета будет ограниченным и носит ситуационный характер. В 2022 году нефтяные доходы достигали рекордных значений, сейчас объемы значительно ниже, и вернуться к прежнему уровню продаж вряд ли возможно. Ключевой момент: дополнительные нефтегазовые доходы не повлияют на курс правительства по ужесточению сбора иных доходов».

Впервые лицензию на продажу сырья из России выпустили 12 марта — на один месяц. По данным Международного энергетического агентства, Москва выручила от ее продажи больше $19 млрд.

Егор Парфенов