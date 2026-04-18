Доля отказов по POS-кредитам в Удмуртии составила 84,3% за март

В Удмуртии в течение марта отказали по 84,3% запросов на POS-кредитование, что меньше на 0,8 процентного пункта относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

POS-кредитование — это заем, который оформляется в магазине или на сайте в момент покупки товара. В целом по России за указанный период доля отказов составила 87,1%, сокращение составило 1,1 процентного пункта.

Бюро составило рейтинг из 30 регионов России с наибольшей выдачей таких кредитов. Их ранжировали по процентной величине. Среди них Удмуртия заняла 29-е место. На лидирующей позиции, для сравнения, находится Ставропольский край с 88,7% отказов по заявкам на POS-кредитование, изменение от года к году составило 0,9 п.п.

«Банки в условиях серьезных ограничений по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой не спешат повышать свой аппетит к риску. С другой стороны, снижения ключевой ставки до нынешнего уровня (15% годовых) пока недостаточно для возвращения на рынок большинства заемщиков хорошего кредитного качества»,— комментирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Напомним, доля отказов по розничным кредитам в Удмуртии в марте приблизилась к 77%.