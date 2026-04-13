Доля отказов по розничным кредитам в Удмуртии приблизилась к 77% в марте

Доля отказов по розничным кредитам в Удмуртии достигла 77,7% в марте, поднявшись на 1,7 процентного пункта относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Речь идет о заявках на потребительские кредиты, POS-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотеку. В целом по России доля отказов по розничным кредитам составила 80,5%. Она выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,3 процентного пункта.

Несмотря на увеличение доли отказов в выдаче кредитов эксперты бюро отнесли Удмуртию к числу регионов с меньшей долей отказов. В рейтинге из 30 регионов, лидирующих по числу заявок на розничные займы, по проценту отказов Удмуртия занимает 27-е место. Для сравнения, в лидерах топа на протяжении нескольких лет находится Кемеровская область с показателем 82,8%.

«Банки в условиях серьезных ограничений по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой не спешат повышать свой аппетит к риску. С другой стороны, снижения ключевой ставки до нынешнего уровня (до 15%) пока недостаточно для возвращения на рынок большинства заемщиков хорошего кредитного качества»,— рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Эксперт указал на конкуренцию банков за клиентов с высоким кредитным рейтингом и уровнем кредитоспособности. По заявкам этой категории заемщиков доля отказов составляет 50%.

Напомним, в феврале доля отказов по заявкам на потребительские кредиты заемщиков в Удмуртии составила 71,8%, что на 1 процентный пункт ниже, чем в январе.