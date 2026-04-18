В Забайкалье автобус с китайскими туристами попал в ДТП

В Забайкалье пассажирский автобус попал в ДТП. Один человек погиб, 12 пострадали. Об этом сообщил региональный главк МЧС.

По предварительным данным, на трассе «Чита — Забайкальск» автобус с примерно 40 иностранцами выехал с дороги и опрокинулся на бок. «Один человек погиб на месте, его тело деблокировали спасатели... 12 человек получили травмы различной степени тяжести», — сообщили в МЧС.

По данным Telegram-канала Baza, погиб водитель автобуса. По предварительной версии, он уснул за рулем. Канал уточняет, что в автобусе были китайские туристы. Шестерых пострадавших госпитализировали, остальным помощь оказали на месте. Позднее в министерстве по планированию и развитию региона подтвердили ТАСС, что туристы ехали из Маньчжурии в Читу.

Новость обновлена в 12:48 мск. Уточнены данные о пострадавших, изменен заголовок.