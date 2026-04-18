Мурманская область ожидает сборы туристического налога в 57 млн рублей в 2026 году

Доходы бюджетов муниципалитетов Мурманской области от туристического налога по итогам 2026 года могут составить около 57 млн руб. Об этом РИА Новости сообщили в региональном министерстве туризма и предпринимательства, отметив, что прогноз будет скорректирован по итогам первого квартала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Город Мурманск

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Ожидаемый показатель на 2026 год (57 млн руб.) незначительно превышает первоначальный прогноз на 2025 год (54,4 млн руб.). Однако фактический сбор по итогам прошлого года оказался выше обоих прогнозов — в бюджеты муниципалитетов поступило 64,1 млн руб., что на 17,8% превышает плановые значения.

В министерстве уточнили, что итоговая сумма за текущий год будет пересмотрена «с учетом фактического значения за 2025 год и оперативных данных за первый квартал 2026 года». Таким образом, реальные поступления могут оказаться как выше, так и ниже текущей оценки.

Туристический налог в Мурманской области введен во всех муниципальных образованиях, за исключением закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) Островной и Видяево, где соответствующие нормативные акты не приняты.

В 2026 году ставка налога не превышает 2%. Законодательно установлена минимальная сумма сбора — 100 руб. за каждые сутки проживания в объекте размещения. При этом налог не предъявляется туристам отдельным платежом, а включается в стоимость проживания, что соответствует общему принципу его взимания в России.

Поступления от туристического налога направляются в бюджеты муниципалитетов. Как пояснили в министерстве, основные цели сбора — финансирование развития инфраструктуры, благоустройство территорий, а также «повышение качества жизни и отдыха» в туристических локациях региона.

Мурманская область в последние годы демонстрирует устойчивый рост турпотока, прежде всего за счет развития арктического и горнолыжного направлений, что создает дополнительную налоговую базу для муниципалитетов.

