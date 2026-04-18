Калининград обошел Сочи по спросу на авиабилеты на майские праздники

Калининград впервые опередил Сочи в рейтинге популярности у авиапассажиров на майские праздники 2026 года, заняв третье место по числу бронирований билетов, передает ТАСС. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Туту».

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Город Светлогорск, Калининградская область

Доля Калининграда в общем объеме бронирований авиабилетов на период с 1 по 10 мая составила 10%. Это позволило региону подняться на одну строчку по сравнению с прошлым годом и вытеснить Сочи из тройки лидеров. Первое место традиционно занимает Москва (15% бронирований), второе — Санкт-Петербург (11%).

На внутренних авиалиниях спрос перераспределился в пользу западного направления на фоне сохранения доступности перелетов при поддержке субсидий. Сочи, долгое время удерживавший позиции в топ-3, в этом году оказался за пределами тройки лидеров, следует из материалов сервиса.

В сегменте международных авиаперевозок на майские праздники первое место занял Узбекистан с долей 16% от общего числа бронирований (годом ранее республика была третьей). Турция, лидировавшая в 2025 году, опустилась на вторую строчку (15%). Замкнула тройку Белоруссия (11%), также потерявшая одну позицию.

Среди железнодорожных направлений тройка лидеров не изменилась: Москва (30% бронирований), Санкт-Петербург (13%) и Ростов-на-Дону (4%). В зарубежных поездках на поездах наибольшим спросом пользуются Белоруссия, Абхазия и Казахстан.

В сегменте гостиничного размещения внутри России первое место занял Санкт-Петербург (25% бронирований), второе — Москва (13%), третье — Казань (6%). За рубежом туристы чаще всего бронируют отели в Белоруссии (24%) и Турции (23%), также в топ вошел Китай (8%). Средняя продолжительность поездки на майские праздники, по данным сервиса, составляет две-три ночи.