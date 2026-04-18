Сергей Бесалаев, убивший и ранивший сотрудников полиции в Оренбуржье, заключен под стражу

Суд избрал меру пресечения в отношении Сергея Бесалаева в виде заключения под стражу. Об этом сообщает СУ СКР.

Военные следственные органы расследуют уголовное дело в отношении рядового Сергея Бесалаева, обвиняемого по ч. 5 ст. 337, ст. 317, п. «б» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (самовольное оставление части в период мобилизации, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, убийство и покушение на убийство).

По информации следствия, 16 апреля сотрудники полиции прибыли в п. Аккермановка по месту нахождения Сергея Бесалаева, находившегося в федеральном розыске. Во время задержания он стрелял по полицейским из огнестрельного оружия. В результате один сотрудник погиб, трое получили ранения. После совершенного преступления фигурант скрылся с места происшествия.

В субботу, 18 апреля, фигурант был задержан «в результате слаженной работы военных следователей СК России, следователей территориального подразделения СК России, спецподразделений Росгвардии и УФСБ России Оренбургской области, а также оперативных сотрудников полиции».

В СУ СКР также сообщают, что проводятся действия для установлениях всех обстоятельств произошедшего, причин и условий, способствовавших совершению преступлений.

Руфия Кутляева