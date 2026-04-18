Пожар в порту Высоцк потушили после атаки БПЛА

Возгорание в порту Высоцк в Ленобласти, возникшее после атаки БПЛА, полностью потушили. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.

О начале пожара в порту Высоцк Александр Дрозденко сообщил в 6:35 мск, о его ликвидации — в 9:48 мск. Об иных повреждениях, а также о пострадавших губернатор не сообщал.

За ночь над Россией сбили 258 беспилотников. Из них над Ленинградской областью уничтожили 27 БПЛА, сообщал Александр Дрозденко.