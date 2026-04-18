За ночь над Россией сбили 258 беспилотников

В период с 20:00 мск 17 апреля по 08:00 мск 18 апреля дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 258 беспилотников над Россией. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

БПЛА сбили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской и Ульяновской областями. Дроны также уничтожили над Краснодарским краем, Крымом, акваториями Азовского и Черного морей.

В ряде муниципалитетов Воронежской области с вечера 17 апреля была объявлена непосредственная угроза удара БПЛА. К утру ее отменили, однако режим опасности атаки продолжил действовать по всему региону. Губернатор области Александр Гусев сообщил в 23:30 мск об уничтожении нескольких БПЛА над регионом. По предварительной информации, пострадавших нет. Зафиксированы повреждения в строящемся многоквартирном доме. В Ленинградской области за ночь сбили 27 БПЛА, в районе порта Высоцк началось возгорание. Информации о пострадавших не было. В Псковской области объявили режим беспилотной опасности в 7:26 мск.

Ночью в Ростовской области уничтожили «более десятка» БПЛА, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. В регионе сохраняется беспилотная опасность. В Самарской области БПЛА упал рядом с роддомом в Новокуйбышевске, в здании выбиты стекла. Пострадавших нет. В области действует режим «ковер», закрыто воздушное пространство. Над Смоленской областью сбили пять беспилотников, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.