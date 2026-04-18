Пострадавших при ЧП на НКНХ выписали из больниц

Все госпитализированные после взрыва на «Нижнекамскнефтехиме» (НКНХ) выписаны из больниц. Об этом сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев.

«Из Нижнекамской больницы выписаны все, накануне вечером домой отправился последний пациент. Все, кто были доставлены в РКБ, также уже вернулись домой»,— написал господин Беляев.

За последние два дня из московских медучреждений выписали двоих сотрудников предприятия. У остальных пострадавших врачи фиксируют положительную динамику.

Все выписанные продолжат амбулаторное лечение и реабилитацию. Предприятие возмет на себя расходы на покупку медикаментов и технических средств реабилитации.

Возгорание с последующим взрывом произошло на НКНХ 31 марта. В результате чрезвычайного происшествия погибли 12 человек.

Анар Зейналов