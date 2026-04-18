Инфляция в Челябинской области в марте оказалась меньше пяти процентов

В марте 2026 года инфляция в Челябинской области в годовом исчислении замедлилась до 4,91%, сообщает региональное отделение Банка России. Это ниже общероссийского показателя, который составил 5,86%. При этом цены в марте по отношению к февралю текущего года выросли в Челябинской области на 0,6%.

Сильнее всего по сравнению с мартом прошлого года на Южном Урале подорожали услуги — на 8,9%. Рост цен на продовольственные товары составил 4,32%, непродовольственные товары выросли в цене на 2,46%.

Лидером роста цен в марте нынешнего года также оказались услуги. Из продовольствия выросли цен на яйца (сказалась Пасха), а вот рыба и мясо в марте подешевели, что в Банке России связывают в том числе с увеличением вылова отдельных видов рыбы в стране. Из непродовольственных товаров отмечен рост цен на бытовую электронику — телевизоры, ноутбуки, смартфоны.

Подорожал отдых за рубежом, в том числе выросли цены на туры в Египет, Турцию и страны Закавказья. Зато подешевел из-за низкого сезона и уменьшения спроса отдых в российских санаториях. Снизилась и цена аренды жилья.

Дмитрий Моргулес