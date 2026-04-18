РФ почти вдвое увеличила закупки вина из Франции

Россия увеличила импорт вина из Франции до €4 млн в феврале. Показатель вырос в 1,9 раза по сравнению с месяцем ранее (€2,2 млн).

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Евростата, кроме французского вина, в феврале РФ также нарастила импорт итальянского вина — показатель вырос на 29% в месячном выражении, до €16,4 млн.

Всего из Евросоюза в Россию было ввезено вина на €43,2 млн против €34,5 млн в январе.

В пятерку крупнейших поставщиков вина из ЕС в Россию по итогам февраля также вошли Латвия (€7,4 млн), Польша (€6,1 млн) и Португалия (€2,9 млн).