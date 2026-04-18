Умер бразильский баскетболист «Святая рука» Оскар Шмидт

На 69-м году жизни скончался бразильский баскетболист Оскар Шмидт, известный по прозвищу «Святая рука» (Mao Santa). Как сообщает CNN Brasil, спортсмен был госпитализирован из-за резкого ухудшения самочувствия.

Оскар Шмидт

Фото: Sergio Moraes SM / Reuters

Причиной смерти баскетболиста стали осложнения, вызванные опухолью мозга, с которой Шмидт боролся последние 15 лет.

Оскар Шмидт принял участие в пяти Олимпиадах (1980–1996) и до сих пор удерживает уникальный рекорд, оставаясь единственным баскетболистом, набравшим более 1 тыс. очков в олимпийских турнирах.

Несмотря на то что Шмидт никогда не выступал в NBA, его заслуги были признаны на высшем уровне: он включен в залы славы NBA и FIBA, а также входит в список 50 величайших игроков в истории баскетбола.