В районе Северо-Курильска произошло землетрясение магнитудой 4,9

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у острова Парамушир в Тихом океане 18 апреля. Как сообщила «РИА Новости» Елена Семенова, возглавляющая сейсмостанцию «Южно-Сахалинск», эпицентр подземных толчков находился в 56 км к востоку от Северо-Курильска.

Специалисты уточнили, что очаг залегал на глубине 57 км. В Северо-Курильске местные жители ощутили колебания мощностью до 4 баллов, угроза цунами не объявлялась.

Это уже второе сейсмическое событие в данном районе за последнее время: 17 апреля у берегов острова было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 4,6.