Дмитриев: лицензия США на сделки с нефтью из РФ продлена вопреки сопротивлению

США продлили лицензию на сделки с российской нефтью, несмотря на политическое сопротивление, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Несмотря на активное политическое сопротивление было продлено снятие санкций с российской нефти. Россия продолжает взаимодействие с США по экономическим и энергетическим вопросам»,— написал господин Дмитриев в Telegram.

17 апреля Минфин США разрешил до 16 мая продажу, перевозку и выгрузку российской нефти, несмотря на то, что глава американского министерства Скотт Бессент ранее заявлял об отказе от решения продлить лицензию.