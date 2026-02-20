Трамп намерен опубликовать документы об НЛО и инопланетянах

Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Пентагону и другим ведомствам начать публикацию государственных документов, связанных «с инопланетной и внеземной жизнью».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В публикации в соцсети Truth господин Трамп назвал возможное рассекречивание подобных документов «крайне сложными, но чрезвычайно интересными и важными вопросами». Свое решение он обосновал огромным общественным интересом.

15 февраля экс-президент США Барак Обама сказал в интервью, что «вероятность существования жизни где-то там велика». Он в шутку добавил, что за время своего президентства «не видел никаких доказательств того, что внеземные цивилизации выходили с нами на контакт». 19 февраля Дональд Трамп заявил, что господин Обама «раскрыл секретные сведения», хотя не имел права говорить на эту тему.

Влад Никифоров