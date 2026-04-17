Свердловские ветераны СВО взяли наибольшее число медалей в окружных состязаниях

Ветераны специальной военной операции (СВО) из Свердловской области завоевали наибольшее количество наград на межрегиональных соревнований «Кубок защитников Отечества», которые проходили 13-17 апреля в Екатеринбурге. Как сообщили в пресс-службе полпредства Уральского федерального округа (УрФО), 28 участников от Среднего Урала взяли 17 медалей: шесть золотых, шесть серебряных и пять бронзовых. Второе место по числу наград заняли ветераны из Тюменской области (11), третье — Челябинской области (девять), четвертое — Ханты-Мансийского автономного округа (семь), пятое — Ямало-Ненецкого автономного округа (шесть), шестое — Курганской области (три).

Соревнования «Кубка защитников Отечества» в Екатеринбурге

Соревнования «Кубка защитников Отечества» в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Соревнования «Кубка защитников Отечества» в Екатеринбурге

Соревнования «Кубка защитников Отечества» в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Соревнования «Кубка защитников Отечества» в Екатеринбурге

Соревнования «Кубка защитников Отечества» в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Анна Цивилева и Артем Жога

Анна Цивилева и Артем Жога

Фото: Пресс-служба полпредства УрФО

Соревнования «Кубка защитников Отечества» в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Соревнования «Кубка защитников Отечества» в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Соревнования «Кубка защитников Отечества» в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Анна Цивилева и Артем Жога

Фото: Пресс-служба полпредства УрФО

Полпред Артем Жога сообщил, что более 100 участников соревнований «показывали мастерство» в пулевой стрельбе, спортивном метании ножа, настольном теннисе, пауэрлифтинге, волейболе сидя и стрельбы из лука. «Это была напряженная и упорная борьба. Лучшие спортсмены представят округ на всероссийском турнире»,— написал он в своем Telegram-канале.

Соревнования в дни их проведения также посетила статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Она подчеркнула, что ветераны «в очередной раз продемонстрировали силу духа». «Регулярные физические нагрузки эффективно помогают героям с тяжелыми ранениями вернуться в мирную жизнь, проявить навыки и стать примером для своей семьи, молодежи и всего общества»,— добавила замминистра.

Василий Алексеев

Новости компаний Все