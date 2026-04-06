Более 100 ветеранов поборются за «Кубок защитников Отечества» в Екатеринбурге

Участниками межрегиональных соревнований «Кубок защитников Отечества» в Екатеринбурге, которые пройдут 13-17 апреля, станут более 100 ветеранов специальной военной операции (СВО) из всех шести регионов Уральского федерального округа (УрФО), сообщил полномочный представитель президента Артем Жога в своем Telegram-канале. По его словам, бывшие бойцы посоревнуются в пулевой стрельбе, спортивном метании ножа, настольном теннисе, пауэрлифтинге, волейболе сидя и стрельбы из лука.

«Уральские спортсмены покажут блестящие результаты на соревнованиях, а сам турнир станет ярким праздником спорта, силы духа и воли к победе»,— подчеркнул господин Жога.

Ранее полпред призвал власти регионов УрФО усилить работу по подготовке специалистов для адаптивного спорта. Артем Жога отметил, что ветераны «находят в спорте опору и возвращают веру в себя». «Важно помнить, что количество бойцов, которые возвращаются к мирной жизни, будет расти. Нужно сделать так, чтобы каждый из них нашел свою дорогу в спорт»,— добавил он.

