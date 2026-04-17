Во Внуково ввели ограничения на работу

Московский аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с органами. Это связано с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани, сообщила пресс-служба Росавиации.

Возможны корректировки в расписании части рейсов, предупредили в ведомстве. «Меры приняты для обеспечения безопасности полетов»,— указано в сообщении Росавиации.

Обычно ограничения на работу аэропортов вводятся при беспилотной опасности. Мэр Москвы Сергей Собянин о сбитых беспилотниках не сообщал.