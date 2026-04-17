Михаил Мурашко присоединил Уральский НИИ ОММ к УГМУ

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подписал приказ о присоединении Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ) к Уральскому государственному медицинскому университету (УГМУ). Как сообщили в пресс-службе вуза, в организациях уже стартовали совещания по обсуждению изменений.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Михаил Мурашко

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Встречи с коллективами будут проводиться на регулярной основе — до полного согласования всех процессов взаимодействия и выстраивания эффективной модели совместной работы»,— заверили в университете, добавив, что уже сформирована «дорожная карта» мероприятий по объединению двух учреждений.

В УГМУ подчеркнули, что НИИ ОММ должен стать клинической базой университета. «Объединение УГМУ и НИИ ОММ формирует выраженный синергетический эффект: интеграция образовательной, научной и клинической деятельности позволяет нам быстрее внедрять достижения науки в практику, повышать качество подготовки врачей и создавать новые возможности для развития сотрудников и пациентов региона»,— пояснил ректор Юрий Семенов на встрече с работниками НИИ ОММ. Он заверил, что все социальные и трудовые обязательства перед ними «будут сохранены в полном объеме».

УГМУ — один из крупнейших медицинских университетов России. По оценке агентства RAEX на 2025 год, вуз находится на 93 месте в сотне лучших университетов страны. В УГМУ учится более 7 тыс. студентов, ординаторов, аспирантов и слушателей, в состав учебной организации входит 58 кафедр на восьми факультетах. НИИ ОММ — старейшее учреждение родовспоможения на Урале, насчитывает 145-летнюю историю своего развития. Институт оказывает специализированную и высокотехнологичную, медицинскую помощь беременным и роженицам, в том числе высокой группы риска, а также новорожденным и женщинам с гинекологическими заболеваниями из разных регионов России. В учреждении работает 20 отделений, оно рассчитано на 300 коек. В год в НИИ ОММ принимают более 3 тыс. родов. С момента основания в стенах института на свет появились 400 тыс. малышей.

До перехода в УГМУ в октябре 2025 года Юрий Семенов на протяжении двух лет возглавлял Уральский НИИ ОММ. Ранее, в 2019-2022 годах, он был министром здравоохранения Челябинской области.

