Стали известны подробности ЧП с пассажирским поездом в Ульяновской области

«Железнодорожники знали о проблеме с железнодорожным полотном около станции Бряндино, но не придали этому должного значения», — сообщил в субботу «Ъ-Волга» источник, близкий к следственным органам, комментируя ситуацию со сходом с рельсов около станции Бряндино в Ульяновской области пассажирского поезда №302 Москва—Челябинск.

По словам собеседника, «скорее всего, на рельсах ранее уже появились трещины, нужно было проводить срочный ремонт, а его не проводили, что и привело к таким последствиям». По мнению собеседника, за некоторое время до прибытия поезда №302 по этому пути прошел другой поезд, «который сильно надломил железнодорожное полотно в месте ранее образовавшейся трещины». «А пассажирский поезд — двухэтажный, с большей массой — попал в этот разлом. Отломился кусок рельса, что затем и привело к сходу вагонов»,— сказал источник.

Другой собеседник «Ъ-Волга», близкий к следственным органам, ранее в беседе с «Ъ-Волга» отмечал, что у железнодорожного полотна могут иногда появляться определенные дефекты, «связанные с усталостью металла, микротрещинами, тепловой деформацией и так далее». Но, по его словам, именно на выявление дефектов с целью предупреждения происшествий нацелены все требования регламентов по обслуживанию путей и контролю их состояния, чем должны заниматься специальные службы. По его словам, полноту и своевременность выполнения этих работ теперь проверяют следователи.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», семь вагонов пассажирского поезда №302 Москва—Челябинск сошли с рельсов в пятницу в 06:26 мск в районе станции Бряндино (Ульяновская область). По последним данным, пострадало 60 пассажиров, из них пятеро — дети. 23 человека, в том числе пятеро детей, госпитализированы. У двоих взрослых переломы, состояние одного взрослого пассажира оценивается как тяжелое, у остальных госпитализированных пассажиров — средней степени тяжести. Выяснением причин происшествия занимается Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ, до двух лет лишения свободы). По основной версии следствия, причиной аварии стало ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна.

Сергей Титов, Ульяновск