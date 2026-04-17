МЧС: в Свердловской области 18 апреля ожидаются сильные дожди

Сильные дожди ожидаются в Свердловской области в субботу, 18 апреля. Об этом предупредили в МЧС по региону.

Жителям Среднего Урала рекомендовано ограничить проведение работ на высоте и на улице, а также отказаться от походов. Владельцев частных домов просят заранее проверить ливневые канализации, чтобы избежать затопления приусадебных участков.

«Передвигаясь в автомобиле, прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев. Закройте окна и оставайтесь в автомобиле»,— добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в выходные в Екатеринбурге возможен дождь.

