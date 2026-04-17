Пятница на Среднем Урале станет последним теплым днем перед холодами

В пятницу Свердловская область будет находиться в теплом секторе циклона, что обеспечит дневной прогрев до +15° и выше, передает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге». Это последний период тепла перед надвигающимся похолоданием.

С юго-запада в регион пока поступает умеренно теплая воздушная масса, в то время как циклон приближается к региону с северо-запада. Ночь на субботу ознаменуется прохождением циклона через Северный Урал и установлением фронтовой зоны над Свердловской областью. В связи с этим в регионе ожидаются осадки, которые пока будут выпадать в виде дождя.

В Екатеринбурге в пятницу 17 апреля установится температура в районе +16°..+18°, переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 2-7 м/с, вечером усиление ветра до 4-9 м/с, порывы до 11 м/с. На выходных возможен дождь. В субботу прогнозируется ночью +8°, днем +13°, в воскресенье — ночью +5°, днем +8°. На следующей неделе, в период с 20 по 23 апреля, ожидаются заморозки, дождь и снег.

Ирина Пичурина