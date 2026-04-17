«Металлург» довели до овертайма

В play-off FONBET Континентальной хоккейной лиги определился последний полуфиналист. «Металлург» дожал «Торпедо» в пятом матче четвертьфинальной серии на своей площадке — 4:3, выиграв ее с общим счетом 4:1. Хотя магнитогорцам пришлось понервничать, так как они опять упустили победу в основное время и вырвали ее только в овертайме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч 1/4 финала Кубка Гагарина «Металлург» (Магнитогорск) — «Торпедо» (Нижний Новгород)

Фото: Павел Лебедев / РИА Новости

Фото: Павел Лебедев / РИА Новости

Казалось, противостояние победителя регулярного чемпионата с шестой командой Западной конференции должно было закончиться без лишней нервотрепки, ведь он вел 3:0 в серии и 2:0 перед третьим периодом четвертого матча. Но «Металлург» тогда отпустил «Торпедо» и уступил в овертайме — 2:3. Тем не менее слабо верилось, что нижегородцам удастся еще раз продлить этот четвертьфинал, тем более в Магнитогорске.

Главный тренер «сталеваров» Андрей Разин наверняка устроил своим подопечным, которые слишком рано расслабились, возгонку, да и трибуны гнали их вперед. К тому же в состав добавились бывалые Егор Яковлев и Егор Коробкин, а в ворота вместо Александра Смолина встал арендованный у клуба Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» Илья Набоков.

Однако пятая игра как будто стала продолжением четвертой. «Магнитка» вновь столкнулась с проблемами и никак не могла вернуть себе инициативу.

Даже когда «Торпедо» подарило хозяевам две минуты большинства за нарушение численного состава, они почти не беспокоили голкипера Дениса Костина. И только после того, как защитник Робин Пресс расчехлил свою пушку, все-таки открыли счет. Но затем гости вновь навязали борьбу, и у Василия Атанасова была отличная возможность быстро восстановить равенство, когда он очутился совершенно один на пятаке. Набоков потащил. А вскоре автозаводцы еще поиграли в большинстве — правда, совсем неудачно. Лишь под конец первого периода «Металлург» создал давление на ворота Костина, который отметился эффектным сейвом после броска Люка Джонсона.

Во втором отрезке встречи Костин не дал забить Сергею Толчинскому, а на 23-й минуте у «Торпедо» отличилось четвертое звено. Александр Яремчук от левого борта вырезал передачу на пятак Андрею Белевичу, и тот в касание перевел шайбу в сетку. В ответ хозяева перевели игру в чужую зону. Костин опять оставил без гола Толчинского, но в одной из позиционных атак Коробкин просто отдал Прессу, и могучий щелчок шведского защитника снова достиг цели. Потом «сталевары» еще минуту с лишним отыграли в формате «пять на три», заставив сфолить Антона Силаева и Сергея Гончарука. Лучше ситуации в хоккее не придумаешь, а они потратили это время впустую. Зато в равных составах за десять секунд до сирены магнитогорцы продавили торпедовскую оборону, Толчинский подобрал нейтральную шайбу под воротами и выложил ее на пустой створ Даниилу Вовченко.

После такой идеальной концовки второго периода «Металлургу» нужно было лишь не наступить на грабли в третьем. Однако на 45-й минуте автор победного гола в предыдущем матче Егор Виноградов напомнил, насколько опасно сбрасывать его команду со счетов.

Нападающий воспользовался тем, что никто не помешал ему свободно выехать из-за ворот на ударную позицию, и неотразимо кинул в ближний угол. Уральцы опять немного поплыли, и только Набоков спас их от третьего гола, когда Владимир Ткачев попытался пробить его броском из-под ноги, повторив аналогичный трюк, который получился у Владислава Фирстова в четвертой встрече. Набоков и дальше неоднократно выручал хозяев, но на исходе третьей двадцатиминутки нижегородцы все же сравняли счет, когда заменили вратаря на шестого полевого игрока. Защитник Богдан Конюшков, в которого вселился Робин Пресс, бросил издали, и рикошетом от Максима Летунова шайба залетела в сетку.

Так «Торпедо» второй раз кряду отыгралось с «минус два» и довело дело до овертайма. Правда, там гости заработали удаление и не смогли выстоять в меньшинстве. Лучший снайпер регулярного чемпионата Роман Канцеров, который резко сдал в play-off и вообще не забивал в четвертьфинале, на 66-й минуте наконец-то поразил ворота с передачи Владимира Ткачева. «Металлург» победил 4:3 и вышел в полуфинал Кубка Гагарина, где встретится с «Ак Барсом».

Александр Ильин