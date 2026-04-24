Азия без роллов с майонезом

Азиатская гастрономия в Северной столице приобрела в 2010-е годы статус едва ли не синонима доступной и вкусной еды: роллы стали самым популярным блюдом во всех доставках, а демократичные суши-бары открывались и собирали аншлаги даже в спальных районах. Популярность набирали и другие виды азиатской гастрономии, от китайской до тайской и вьетнамской кухни. Теперь ситуация меняется: частично из-за подорожания продуктов и роста себестоимости блюд.

Многие эксперты и участники рынка полагают, что в ближайшие годы японская кухня окончательно покинет сегмент массмаркета и вновь станет дорогой, хотя проекты средней ценовой категории, скорее всего, сохранятся. Схожие тренды наблюдаются у других направлений: сегодня горожан вряд ли удивишь супом том-ям за тысячу рублей или уткой по-пекински за 5–6 тысяч. Где стоит потратить такие деньги и какие петербургские проекты предлагают гостям действительно гастрономичные азиатские блюда? Расскажем в этом обзоре.

Ресторан Sintoho при отеле Four Seasons Lion Palace St. Petersburg открыли в начале 2010 года. Во время пандемии заведение не работало, но в феврале 2022-го его перезапустили — в формате японского бара изакая. Впрочем, изменилась только атмосфера: кухня осталась столь же элегантной: недаром перезапуском руководил шеф Тошиказу Като, открывавший один из ресторанов знаменитого бренда Nobu. Сейчас кухню Sintoho возглавляет преемник Като шеф Бадма Адучеев, однако общая концепция осталась неизменной. Гостям по-прежнему предлагают блюда из Японии, Сингапура и Гонконга, делая главный акцент на качестве продуктов. Попробовать здесь можно немало интересного: сахалинского гребешка с морским ежом и черной икрой, нигири из тунца блюфин, говядину вагю. Если глаза разбегаются, обратите внимание на один из дегустационных сетов (самый интересный вариант — «Окинава»).

Менее традиционную азиатскую кухню можно попробовать в Mr. Bo — этот ресторан в 2018 году открыли два вышедших из Ginza Project шефа, Дмитрий Богачев и Эльдар Мурадов. Со временем второй покинул проект, и сейчас заведением управляет только господин Богачев, но идея осталась прежней: не копировать оригинальные азиатские рецепты, а переосмыслять их. Делает это шеф все так же смело: устрицы в Mr. Bo подают с маракуйей и табаско, засоленного сибаса сопровождают соусом из бананов и авокадо, а татаки из говядины дополняют трюфельным майо и грибным кетчупом. Особое внимание стоит обратить на сеты, которые в ресторане регулярно обновляют: там экспериментов едва ли не больше, чем в основном меню (гребешок со сгущенкой васаби, утка с полентой и т. д.).

Ресторанная группа Dreamteam Алексея Бурова и Павла Коккова (Smoke BBQ, Pame и другие проекты) тоже работает в жанре премиальной Азии. В 2021-м группа запустила на улице Радищева дорогой и красивый японский ресторан Self Edge Japanese с говядиной вагю, дикой рыбой из Японского моря и прочими деликатесами. В том же формате заведение работает и сегодня: гостям предлагают сашими и нигири с тунцом блюфин, креветками карабинерос, японской ставридой шима-аджи и не менее интересными продуктами. В основном меню тоже немало интересного: из спинки тунца готовят тартар, лепешки роти дополняют крабом, а на десерт можно взять окинавские пончики со свежими ягодами. В барной карте собрали недурную коллекцию саке классов Junmai Ginjo и Junmai Daiginjo (лучшая шлифовка риса и более интересные вкусы — в Junmai Daiginjo).

На Японии в Dreamteam не остановились — и в конце 2025-го запустили на проспекте Добролюбова китайский филиал Self Edge — Self Edge Chinois. Бренд-шеф Алексей Каневский сохранил в меню сашими, хенд-роллы и другие японские позиции, однако акцент сделали все же на китайской кухне. Заказывать тут стоит в первую очередь утку (например, утку хойсин «по-каневски» в авторской подаче шефа) и краба: под эти продукты выделили специальные разделы меню. Впрочем, есть и другие интересные позиции: например, димсамы по шанхайским рецептам. В барной карте не только саке, но и китайская водка байцзю. Заслуживает внимания и винная карта: даже по бокалам в Self Edge Chinois разливают интересную Бургундию.

Обратился к азиатской кухне и Алексей Алексеев — шеф, сделавший себе имя в файн-дайнинге Nordic. В 2021-м господин Алексеев создал интересное меню для ресторана Recolte (сейчас он называется Reborn), а в 2023-м открыл собственный. Первые два заведения шефа — Futurist и Inner — не имели особого отношения к Азии, а вот третий и четвертый обращаются именно к этой гастрономической традиции. Например, в Itameshi итальянскую кухню обогатили азиатскими вкусами, а паназиатские рецепты — типичными для Италии продуктами. В рамен здесь добавляют поркетту, а орзо с белыми грибами дополняют шиитаке. Этот же подход прослеживается и в других блюдах: от пьемонтского тартара с муссом из угря до тирамису с соевой карамелью. К объединению итальянской и грузинской кухонь в Петербурге привыкли еще со времен ресторана MA, а вот концепция Itameshi и сегодня остается оригинальной для городского ресторанного рынка.

В Lotus Bistro на набережной Фонтанки шеф Алексеев обратился к более традиционной азиатской кухне, что и понятно. Место обязывает: долгие годы в помещении работал винный бар Wong Kar Wine. Впрочем, в меню достаточно авторского видения: булочки бао готовят с паштетом из копченой макрели и релишем из лангустинов, татаки из говядины подают с маринованной тыквой, а черную треску маринуют в мисо-кодзи. Готовят здесь и не самые распространенные в Петербурге блюда, от легкого огуречного салата суномоно до японских панкейков с креветкой и куминовым терияки. Внимания заслуживает и барная карта, выполненная в виде веера: попробуйте, например, «Сегун» на японском «жженом вине» сётю с дынным аперитивом, абсентом и жасмином.

Экспериментирует с азиатской кухней и бренд-шеф Chang на Московском Денис Прохоров. Он возглавляет кухню заведения с самого открытия в 2020-м, а до Chang три года работал главным сушефом отеля Four Seasons Lion Palace. Тартар из мраморной говядины шеф подает с шиитаки-мармеладом на булочках бао, димсамы и гедза обогащает интересными соусами, а сибаса и вонголе в Chang готовят в зеленом карри. Если же вам хочется чего-то более понятного и традиционного, смело заказывайте образцовый том-ям, прекрасную утку по-пекински или плато с рыбой и морепродуктами (рекомендуем устричный сет с тремя разными заправками).

Хорошая утка по-пекински найдется и в «Пище династии Минь» — втором совместном проекте музея Иосифа Бродского «Полторы комнаты» и команды #FollowTheRabbits, подарившей Петербургу El Copitas Bar и многие другие интересные заведения. «Пища» посвящена именно китайской кухне, которую Бродский полюбил после эмиграции в США. В лаконичном меню собрали хиты китайской гастрономии: свиные уши, димсамы с разными начинками, курицу гунбао и т. д. Присмотритесь к свиной грудинке хуншао — довольно редкому для Петербурга блюду из региона Хунань, которое, как говорят, очень ценил Мао Цзэдун. Без коктейлей тоже не обошлось: команда #FollowTheRabbits разработала 12 смешанных напитков, посвященных зодиакальным животным из китайского календаря.

Еще один авторский взгляд на азиатскую гастрономию предлагают гостям в Duo Asia — третьем ресторане Дмитрия Блинова и Рената Маликова, работающем на улице Рубинштейна с 2017 года. С момента открытия меню заведения не раз менялось, но концепция Duo Asia остается прежней: это не ортодоксальная азиатская кухня с каноничными рецептами, а скорее фантазия на заданную тему. Сашими из лосося тут дополняют свежим хреном, в хенд-роллы с тунцом бигай и васаби добавляют пармезан, а жареного осьминога гарнируют кремом из моркови. Для первого знакомства с местной кухней советуем дегустационный сет из шести перемен.

Напоследок один из долгожителей петербургского ресторанного рынка — ресторан Ginza, работающий на Петроградской стороне с 2003 года. Именно с этого заведения началась ресторанная империя Ginza Project, и именно оно дало местным рестораторам нулевых образец, к которому многие стремились. Назвать Ginza сугубо азиатским проектом нельзя, в меню хватает блюд из разных стран: от чебуреков и шавермы до пиццы и турнедо «Россини». Тем не менее именно азиатские позиции заслуживают внимания в первую очередь: сашими, нигири, димсамы и многие другие блюда здесь готовят по-прежнему хорошо. А если пришли большой компанией, обратите внимание на утку по-сычуаньски.

Долгожителем, пожалуй, можно назвать и Suki Sushi ресторатора Екатерины Бокучавы: этот проект открыли на Петроградской стороне в 2016 году, хотя в 2020-е заведение переехало со Съезжинской улицы на Лодейнопольскую. Концепция не изменилась и после релокации — гостям предлагают небольшое меню, а главный акцент сделан на качество продуктов. Именно поэтому заказывать в Suki Sushi стоит в первую очередь нигири и сашими: именно в них лучше всего раскрывается вкус рыбы и морепродуктов. Впрочем, интересные позиции есть и в других разделах: от лапши с камчатским крабом до прекрасного рамена со скумбрией горячего копчения.

Сергей Феофанов