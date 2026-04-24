«Архитектура в унисон с классикой»

Более 30 лет Мария Сафарьянц, заслуженная артистка Российской Федерации, проводит в Петербурге международные музыкальные фестивали в имперских и великокняжеских дворцах и музеях. В число участников входили выдающиеся мастера: Елена Образцова, Ирина Архипова, Рене Флеминг, Хосе Кура, Геннадий Рождественский, Виктория Постникова. В интервью «Коммерсантъ Стиль Клуб» Мария Сафарьянц рассказала об истории «Дворцов Санкт-Петербурга», конкуренции между музыкальными фестивалями и о том, как развивать международный музыкальный диалог в любые времена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ФЕСТИВАЛЯ «ДВОРЦЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ФЕСТИВАЛЯ «ДВОРЦЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» Следующая фотография 1 / 2 Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ФЕСТИВАЛЯ «ДВОРЦЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ФЕСТИВАЛЯ «ДВОРЦЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

Сколько лет вы руководите фестивалем?

Первый фестиваль в 1990-м провел мой муж, дирижер Константин Орбелян. С 1997 года, после рождения сына, я уже руководила фестивалем самостоятельно. Это были непростые годы — как в жизни нашего государства, так и в культурной жизни.

Музыка поддерживала?

Она, по-моему, стала частью меня еще до моего рождения. Я очень рано начала петь — мне кажется, раньше, чем говорить. Хотя в семье ни одного музыканта не было, все технари: инженеры, строители. А так как мы жили напротив музыкальной школы, меня родители туда и отвели. Эта школа и по сей день напротив моего дома, потому что я тот редкий человек, который, сколько бы ни ездил по всему свету, но свой главный домашний адрес никогда не менял.

Ни разу не переезжали?

Нет, этот адрес — на всю жизнь. Потому что я родилась в доме, где жил композитор Николай Андреевич Римский-Корсаков. Более того, живу на той же лестнице, на которой располагается его квартира-музей и где на первом этаже находится концертный зал. Я коренная петербурженка, ленинградка, а в 90-е годы мы все еще и представить себе не могли, как в наших великолепных дворцах-музеях может быть еще что-то, кроме экскурсионных программ. А муж мой, американец русско-армянского происхождения, очень быстро осознал этот невероятный ресурс. Он выпускник Джульярдской школы по классу фортепиано (одно из крупнейших американских высших учебных заведений в области искусства и музыки, расположенное в нью-йоркском Линкольн-центре.— «Коммерсантъ Стиль Клуб»), человек творческий с продюсерским чутьем. Первый и, возможно, главный, секрет успеха — верно выбранное направление.

Чувствуете конкуренцию?

Конечно, и она достаточно высокая. Но есть то, от чего мы никогда не отступали — и в этом наш второй секрет. У фестиваля есть своя идеология, и мы ей верны. Мы всегда поддерживали международный статус, что означает диалог музыкальных культур.

К нам и сейчас продолжают приезжать в гости звездные артисты из-за рубежа. Они выступают в залах дворцов, проводят мастер-классы. Я считаю, что это очень важно. В апреле к нам приехал Элиа Фаббиан — известный баритон, приглашенный солист театра Ла Скала; до этого гастролировал мандолинист Фабио Галлуччи, который преподает во французской консерватории; в мае мы ждем дирижера Делио Кассетта, одного из ведущих дирижеров в регионе Доломитов, сотрудничающего со звездами итальянских театральных сцен; на летнем открытии фестиваля в Константиновском дворце в День России выступят выдающийся мексиканский тенор Гектор Лопес Мендоса и ярчайшее меццо-сопрано Алессандра Вольпе.

Как вы смогли с первого фестиваля выйти на международный уровень?

Я к тому времени долго работала концертмейстером в Orchestra Internazionale d'Italia, гастролировала как солистка, и, конечно, у меня было много друзей, талантливых коллег-музыкантов. И я начала их приглашать, когда появилась эта возможность. Немало времени прошло, прежде чем я начала получать городские субсидии. Впоследствии мы стали неоднократными победителями Фонда президентских грантов. У нас было два серьезных грантовых проекта: годовой цикл концертов в Президентской библиотеке «Музыка государства Российского» в 2017-м, а годом позже — «Дворцы Крыма — Дворцы Петербурга».

Еще один секрет успеха — экспертный подход. Я никогда не делала фестиваль как бизнесмен. Я мыслю как музыкант и оцениваю исполнителей по высокой шкале. Я следую советам учителей, которые воспитали во мне «совесть артиста», что означает никогда не обманывать публику.

Где проходил первый фестиваль?

В Эрмитаже. Тогда его директором был Борис Борисович Пиотровский: он первый поддержал фестиваль. Это была его мечта, и он много сделал для того, чтобы в Эрмитаже звучала классика. Так началась наша история.

По какому принципу вы в дальнейшем выбирали дворцы для концертов?

Далеко не все дворцы приспособлены для проведения концертов. Безопасность, акустика, организация пространства, экономические аспекты — факторов очень много. Мы проводили концерты фактически во всех действующих дворцах-музеях и продолжаем ежегодно открывать для публики дворцы, вновь ожившие после реставрации.

Как вы формируете концертную программу для каждого дворца? Выстраиваете диалог с архитектурой?

Возьмем, например, дворец Меншикова. Зал вмещает немного слушателей, но акустика в нем изумительная. Это идеальное место для музыки барокко: там и генделевский деревянный орган XVIII века экспонируется, но изредка нам на нем разрешают играть. При этом органист должен быть в статусе хранителя! И звук у этого органа будто из другого века.

Мы проводили концерт в Александровском дворце в Царском Селе, где, кстати, очень печальная аура, ведь именно там была арестована семья Николая II. И выбрали для исполнения каноническое духовное сочинение Джованни Перголези. Жизнь во дворце вовсе не является ключом к счастью.

Каждый год мы расширяем список наших локаций. 7 июня, например, у нас будет концерт в зале на Английской набережной, который был недавно восстановлен. А потом намечается проект «Дагмар» на Соборной площади Петропавловской крепости. Через судьбу этой женщины — Марии Федоровны, императрицы Всероссийской, жены Александра III и матери Николая II, — петербургский композитор Виктор Соболев написал красивым музыкальным языком историю жизни царской семьи.

Событие, которое вы провели в 1990 году просто как летний проект, превратилось в один из крупнейших круглогодичных фестивалей в стране.

В это вложено невероятно много сил! Без любви к нашей стране, к ее истории и, конечно, к ее величеству музыке фестивалю было бы невозможно прожить 33 года. Это не бизнес. Это и есть моя жизнь.

Записала Светлана Куликова