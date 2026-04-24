«Время менять имена»

После провокационного прекращения концертной деятельности в России рядом именитых музыкальных коллективов ожидалось, что рынок индустрии звукозаписи расцветет благодаря ранее неизвестным коллективам с интересной музыкой. Однако сделать качественную подборку для еженедельного прямого эфира одной из FM-радиостанций в Петербурге оказалось не так-т просто.

Для начала пришлось просматривать различные сериалы, фильмы и слушать саундтреки к ним, а еще посещать музыкальные форумы, знакомиться с разными коллективами по афишам клубов российских городов. В результате совершенно случайно нашлось именно то, что, на мой взгляд, должно заслуживать внимания.

Итак, встречайте, группа tAISh из Москвы, трек «искалгдея», которой прозвучал в конце сериала о целеустремленных девушках и привлек внимание именно необычностью звучания. У группы существенный музыкальный багаж из студийных треков и видео живых выступлений, а солистка и автор почти всех композиций Таис Логвиненко очаровывает своим талантом, артистизмом и завораживающим вокалом. В текстах ее песен всегда есть полноценная история, что давно уже большая редкость. Новогодняя композиция 2025 года «Снова с Новым!» почему-то осталась незамеченной радиостанциями, хотя она одна из лучших новогодних песен последних лет.

Посещение концерта только укрепило интерес к группе. Например, в отличие от студийной, концертная версия композиции «Вяжет хурма» имеет очень мощное соло в финале. На протяжении всего 2025-го группа tAISh прямо-таки выстреливала синглы один интереснее другого, среди которых особо выделяется композиция «Вирус». Итогом такой интенсивной работы стал выход в конце марта 2026 года нового альбома под названием «Ориентир», объединившего 11 композиций. Из не исполнявшихся ранее на концертах песен альбома особый интерес вызывают «Ориентир», «Веками» и «Не удержали». Можно уверенно сказать, что за два года группа очень повзрослела во всех отношениях, в чем есть непосредственная заслуга продюсера группы — легендарного Леонида Бурлакова.

Еще одни крайне интересные исполнители нашлись на разогреве у известной российской рок-группы. У ребят оказалась какая-то особая харизма: их внимательно слушали. Сразу же запомнились две композиции — «Танец времени» и «Мама». Группа имеет довольно необычное название — S-VOX, которое, к слову, никак не связано со всемирно известным производителем музыкального оборудования. Набор букв просто представляет собой расшифровку международных кодов аэропортов Екатеринбурга (Кольцово) и Москвы (Шереметьево): SVX-SVO. Оба эти города в равной степени группа считает своим домом.

Исполнители S-VOX задумали арт-рок-проект еще в 2020-м, но с 2024 года стали чисто рок-группой. Авторы текстов и музыки — Артем Абрамов и Давид Тодуа, но в некоторых композициях соавторами выступают остальные участники группы, в составе которой шесть человек. Все они опытные музыканты с великолепным вокалом и мощной исполнительской энергетикой. Лучше всего таких исполнителей слушать на живых концертах. К концу 2025 года группа выпустила ряд мощных синглов: «Яд», «Скованные», «Дипломатика». Композиция «Танец времени» была записана и на французском языке, что придало еще больше шарма звучанию. Сингл «Чудак и Богиня» просит дальнейшего развития темы, поскольку звучит как яркий мотив рок-оперы. Выпуск полноценного альбома ожидается в 2026 году, возможно уже в июне.

Хочется пожелать новым музыкальным коллективам творческих успехов и многочисленных слушателей, а всем нам — очередных открытий самобытных и оригинальных исполнителей из России.

А теперь немного о мэтрах. Я всегда очень настороженно относился к живым рок-экспериментам с симфоническим оркестром. Это требует выверенных аранжировок и большой кропотливой подготовки. К сожалению, крайне редки примеры, когда на сцене появляется сросшийся коллектив, который бы дышал как единый организм.

В конце февраля 2026 года у меня в самый последний момент получилось попасть на петербургский концерт основателя и лидера группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова со своим коллективом и симфоническим оркестром. Концерт длился более двух с половиной часов и прошел с аншлагом. И тут как раз все сложилось: на сцене был единый коллектив — и полный зал, который стал тоже частью этого организма. Думаю, излишне будет говорить о мощной энергетике, которую выдает группа на концертах, а благодаря симфоническому оркестру аудиторию ждал настоящий музыкальный торнадо. Любые восторженные слова о концерте не передадут тех эмоций, которые испытали те, кто пришел на выступление. Очевидно, на сегодняшний день группа Вадима Самойлова готова к воплощению самых масштабных музыкальных идей.

Я не музыкальный эксперт, я просто очень люблю слушать музыку, много и разную, чего и вам всем желаю!