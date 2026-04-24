От русского авангарда до мультимедиа

Полотна Ганса Грундига и русские портретисты, медиаискусство и коллажи Алексея Хвостенко, Эрте, Добужинский и даже «музейный детектив» вокруг античной скульптуры — самые интригующие экспозиции, которые стоит посетить весной, в нашем обзоре.

Начнем с главного музея города — Эрмитажа. Тем более что этой весной там показывают немало любопытного. Самая занятная действующая выставка знакомит петербуржцев с творчеством Ганса Грундига — немецкого живописца и графика, отправленного за левые взгляды нацистами в концлагерь. Позднее Грундига включили в состав штрафного батальона и направили на Восточный фронт, где он и сдался советским войскам. После Второй мировой войны художник вернулся в родной Дрезден, где стал ректором Академии изобразительных искусств и лауреатом Национальной премии ГДР. В России работы Грундига выставляют нечасто, так что эрмитажная выставка с тремя десятками произведений — must-see для всех ценителей изобразительных искусств XX века. Главный экспонат здесь — последняя работа Грундига, живописное полотно «Против атомной смерти», написанное в 1958 году. Но есть и другие интересные вещи: от иллюстраций к сказкам братьев Гримм до портрета жены художника, написанного после освобождения из лагеря Заксенхаузен.

Внимания заслуживает и иммерсивная экспозиция «Музейный детектив», посвященная античной статуе Виктории Кальватоне. Посетители могут самостоятельно изучить историю этого произведения, обнаруженного в 1836 году на севере Италии. Скульптуры, графика, предметы нумизматики и другие архивные экспонаты соседствуют здесь с мультимедийными экранами и инсталляциями, а вместо классического аудиогида зрителям предлагают целый аудиоспектакль.

Если же обе эти выставки вы уже осмотрели, есть смысл обратиться к феномену так называемого провинциального портрета: так искусствоведы называют картины, созданные дореволюционными художниками без академического образования. Чаще всего такие авторы работали в провинции (отсюда и название), при этом уровень их мастерства был различным: одни приближались к «ученым» художникам своей эпохи, другие работали в духе примитивизма. Произведения можно увидеть в Манеже Малого Эрмитажа до конца мая.

Портреты, выполненные русскими художниками, представлены и в Русском музее: до 12 мая в Михайловском замке можно увидеть порядка 300 живописных, графических и скульптурных работ Карла Брюллова, Ильи Репина, Ивана Крамского и других знаменитых авторов. Выставленные в Михайловском замке произведения изображают аристократов, полководцев, статс-дам, предпринимателей, писателей и других жителей Российской империи. Жемчужина экспозиции — «Портрет семьи Мариетти» 1834 года, написанный Карлом Брюлловым. Эта работа находится в частном собрании, широкой публике ее не демонстрировали ни в XX, ни в XXI веках.

Еще одна экспозиция в Русском музее, на которую, безусловно, стоит обратить внимание, — «Наш авангард» в корпусе Бенуа. История этого проекта началась с одноименной прошлогодней выставки там же — работы Казимира Малевича, Василия Кандинского и других мастеров выставили на втором этаже комплекса. Экспозиция стала безусловным хитом прошлого года, только зал с произведениями того же Павла Филонова можно было изучать буквально часами. Неудивительно, что после завершения выставки «Наш авангард» сделали постоянной экспозицией корпуса Бенуа, хотя некоторые представленные работы (например, «Лучистые лилии» Натальи Гончаровой) к тому времени и покинули город. Тем не менее, если вы «Наш авангард» еще не видели, это совершенно точно важнейшая петербургская экспозиция, которую стоит посмотреть прямо сейчас.

Амбициозный проект запустила и KGallery: камерное выставочное пространство на набережной Фонтанки осмысляет советские 1960-е и восприятие оттепельной эпохи современной молодежью. На двух этажах галереи выставили множество экспонатов, собранных с помощью Европейского университета, букинистического магазина «Академия» и других институций: от книг и фотографий того времени до плиты, которая стояла в коммунальной квартире Иосифа Бродского. Впрочем, больше на выставке изобразительного искусства, и именно его рассматривать интереснее всего — будь то литография Пабло Пикассо или ленинградские пейзажи Льва Збарского, с рисунков которого, по словам Довлатова, для писателя «началась хрущевская оттепель».

Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков (МИСП) пригласил зрителей на ретроспективу Николая Акимова, приуроченную к 125-летию выдающегося театрального режиссера, сценографа и художника. На выставке «Николай Акимов и ученики» легендарного худрука Ленинградского театра Комедии представляют в первую очередь как художника и педагога. Хотя показана и театральная деятельность Акимова: на первом этаже МИСП выставили его эскизы декораций, афиш и костюмов. Выше располагаются залы с графическими портретами руки мастера: Акимов любил рисовать современников и создал сотни портретов актеров, литераторов и других деятелей культуры. Ну а верхние этажи заняты работами учеников Николая Акимова: от живописи нонконформиста Александра Рапопорта до холстов Евгения Михнова-Войтенко.

Тему русского авангарда, поднятую Русским музеем, продолжила Bashmakov Gallery в квартале «Ленполиграфмаш». Там до 23 августа работает выставка «Наш авангард плюс»: организаторы сосредоточились на авангардистах-эмигрантах, родившихся в России, но состоявшихся за рубежом. Увидеть в Bashmakov Gallery можно рисунки Натальи Гончаровой, акварели Мстислава Добужинского, работы Эрте и произведения других художников, которые продолжили традиции русского авангарда в других странах. Основу экспозиции по традиции составляет графика, но впервые в истории галереи рядом с рисунками выставили и живопись.

Работы Мстислава Добужинского можно посмотреть не только в Bashmakov Gallery, но и в антикварной галерее «Петербург» на Невском проспекте. До конца мая там открыта выставка с живописью, графикой и книжными иллюстрациями участника объединения «Мир искусства» и мастера городского пейзажа. В галерее выставили более 100 произведений Добужинского: эскизы к неосуществленной опере Прокофьева «Война и мир», иллюстрации к повести Достоевского «Белые ночи», литографии из альбома «Петербург в двадцать первом году» и другие работы.

Интересное новое искусство выставляют сейчас в «Севкабель Порту»: до 18 октября там работает выставка «Траектории интервалов» от компании Dreamlaser, которая создала нижегородский фестиваль медиаискусства Intervals. Петербуржцам представили инсталляции медиахудожников из России, Великобритании, Мексики, Венгрии и с Тайваня: например, иллюзию тоннеля от российского дуэта 404.zero, купольную проекцию авторства венгерской художницы Кати Катона и аудиовизуальный перформанс британцев AMIANGELIKA & 1100. К выставке приурочили параллельную программу с аудиовизуальными перформансами — ближайшее событие намечено на 21 апреля.

Другая любопытная экспозиция работает в «Севкабеле» почти полтора года. Это масштабная выставка «Виктор Цой. Легенда» от музейного бюро Planet9, известного по «Линиям Рафаэля» в Эрмитаже, «Первой позиции» в ЦВЗ «Манеж» и другим выставочным проектам. На площади почти 3 тыс. кв. м показывают личные вещи Виктора Цоя, редкие документы и фотографии, костюмы и даже картины, созданные музыкантом.

Связанные с Цоем артефакты есть и на выставке «Адреса перемен. Художественная жизнь Ленинграда и Санкт-Петербурга. 1980–2000» в новом здании Центра современного искусства имени Сергея Курехина на Васильевском острове. Институция переехала туда в сентябре прошлого года, заняв появившийся на месте бывшего кинотеатра «Прибой» объект — с большим залом-трансформером, студиями для репетиций и т. д. А на нулевом этаже открыли ту самую экспозицию, рассказывающую о перестроечном и постперестроечном искусстве. Проект посвятили знаковым авторам того времени: лидеру «Поп-механики» Сергею Курехину, «Новым художникам», пионерам российского рейва братьям Хаас. Увидеть там можно живопись Ольги Тобрелутс, фотографии барабанщика «Кино» Георгия Гурьянова и другие предметы.

Неофициальному искусству того же периода посвящена и новая выставка Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Там вспомнили поэта, певца и художника Алексея «Хвоста» Хвостенко — первого исполнителя знаменитой песни «Город золотой», основателя литературной группы «Верпа» и почетного гражданина «Пушкинской-10». Частью экспозиции стали скульптурные объекты и ассамбляжи Хвостенко, его коллажи «Знаки зодиака», а также фотографии и записные книжки Хвоста. Кроме того, посетители могут услышать песни в исполнении музыканта и принять участие в арт-медиациях.

Ну а центр «Росфото» в начале года открыл на третьем этаже первые залы постоянной экспозиции об истории фотографии. Выставка «Изобретая цвет» посвящена развитию цветной фотографии: от научных экспериментов XIX века и первых цветных изображений до цифровой фотографии. В числе прочего в центре можно увидеть реконструкцию проекционной установки Сергея Прокудина-Горского. Это устройство восстановили специально для «Росфото», оно отображает снимки начала XX века так же, как и сто с лишним лет назад. Инсталляция показывает, как из трех черно-белых позитивов формируется цветное изображение.

Сергей Феофанов