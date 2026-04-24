Вот это драма! Яркие кинопремьеры накануне лета

Вторая половины весны обещает быть интересной: легендарная Миранда Пристли снова будет диктовать моду, Майкл Джексон оживет на экране в исполнении родного племянника, Роберт Паттинсон и Зендея превратят свадьбу в психологическую дуэль, поклонники «Звездных войн» увидят возвращение саги на большой экран спустя семь долгих лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: kinopoisk.ru Фото: kino-teatr.ru Следующая фотография 1 / 2 Фото: kinopoisk.ru Фото: kino-teatr.ru

«Вот это драма!»

Реж. — Кристоффер Боргли

У Чарли (Роберт Паттинсон) и Эммы (Зендея) есть все: молодость, успех, безумная любовь и предстоящая свадьба, которая должна стать главным днем в их жизни. Идеальный сценарий рушится, когда жених случайно узнает секрет возлюбленной. Так праздник превращается в поле битвы за правду, а то, что начиналось как романтическая комедия, —в психологическую дуэль, где каждое новое признание бьет больнее предыдущего.

Занятно, что Зендея играет девушку с тайнами как раз в тот момент, когда ее секретный брак с Томом Холландом под прицелом папарацци. Паттинсон же, известный любовью к авторскому кино, в этом проекте нашел идеального партнера в лице режиссера-провокатора Кристоффера Боргли. После «Героя наших снов» и «Тошнит от себя» Боргли продолжил исследовать неудобные темы, снабжая их фирменным черным юмором, а студия A24 выступила дополнительном гарантом того, что «Вот это драма!» не станет проходной мелодрамой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru Следующая фотография 1 / 2 Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru

«Дьявол носит Prada — 2»

Реж. — Дэвид Фрэнкел

Прошло почти 20 лет с тех пор, как мир увидел офис модного журнала Runway, в котором железная леди Миранда Пристли (Мэрил Стрип) одним лишь взглядом заставляла подчиненных трепетать. В сиквеле культовая четверка сотрудников глянца воссоединится: Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант, Стэнли Туччи — все в сборе. С годами их работа легче не стала, наоборот — конкуренция еще жестче на фоне глубочайшего кризиса СМИ. Единственный шанс спасти Runway — заполучить гигантский рекламный контракт с люксовым холдингом.

Судя по тому, что известно о фильме, «Дьявол носит Prada — 2» — это и ностальгическое рандеву, и острая сатира на современный медийный ландшафт. Ну и корпоративные интриги никто не отменял.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru Следующая фотография 1 / 2 Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru

«Майкл»

Реж. — Антуан Фукуа

Не успев выйти в мировой прокат, фильм о Майкле Джексоне уже стал событием: его трейлер поставил рекорд среди музыкальных байопиков. Лента охватывает жизнь певца от первых шагов в The Jackson 5 под жестким контролем отца до мировой славы и феномена Thriller. Картина не обходит стороной и темные страницы биографии Джексона, включая одиночество в Неверленде и резонансные обвинения в педофилии.

Основной козырь проекта — Джаафар Джексон, племянник самого Майкла. Главная роль в этом фильме стала для него актерским дебютом, и, судя по первым кадрам, он органично существует в образе дяди: двигается и поет так, будто на сцену вернулся король поп-музыки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru Следующая фотография 1 / 2 Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru

«Гуру»

Реж. — Ян Гозлан

В центре сюжета этого психологического триллера харизматичный коуч по личностному росту (Пьер Нинэ). Его выступления собирают сотни людей, готовых платить за простую формулу: успех неизбежен, если взять жизнь под контроль. Жуткое зеркало эпохи, в которой требуется стать лучшей версией себя.

Для Нинэ и Гозлана это уже второй совместный проект после «Черного ящика», принесшего актеру главную французскую кинопремию «Сезар». На этот раз творческий тандем исследует мир современного коучинга, где массовые мотивационные семинары превращаются в масштабные шоу, фигура наставника обретает почти культовый статус, а грань между помощью и манипуляцией стирается. Неудивительно, что во Франции «Гуру» мгновенно возглавил прокат, став главным релизом начала года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru Следующая фотография 1 / 2 Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru

«Грация»

Реж. — Паоло Соррентино

В новой картине оскароносный Паоло Соррентино вновь объединяется со своим любимым актером Тони Сервилло, чтобы обратиться к меланхоличным темам наследия и смерти. Сервилло, который был проводником в мир итальянской политики и богемы в «Изумительном» и «Великой красоте», здесь исполняет роль вымышленного президента Италии. Действие разворачивается в последние шесть месяцев его срока, когда лидеру предстоит подписать спорный закон об эвтаназии.

На первый план выходит не столько политика, сколько исследование человеческой хрупкости: сомнения героя переплетаются с его личной драмой: болью от измен покойной жены и сложными отношениями с дочерью. Соррентино создает портрет человека, который правил государством, но так и не научился управлять собственным прошлым. Лента открывала Венецианский кинофестиваль 2025 года и принесла Сервилло Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru Следующая фотография 1 / 2 Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru

«Запретный плод»

Реж. — Мередит Эллоуэй

Днем девушки с говорящими «фруктовыми» именами работают в торговом зале, а по ночам, спускаясь в подвал примерочных, превращаются в участниц тайного ведьминского культа. Лидером группы выступает харизматичная и властная Эппл (Лили Рейнхарт), но появление новенькой разрушает это мнимое сестринство. Каждой участнице культа придется столкнуться с собственными внутренними демонами, что куда страшнее любых ритуалов.

«Запретный плод» — полнометражный режиссерский дебют Мередит Эллоуэй, основанный на пьесе с длинным библейским названием «От женщины — начало греха, и через нее все мы умираем». Среди источников вдохновения Эллоуэй называет классические молодежные хиты вроде «Дрянных девчонок» и «Тела Дженнифер», а это значит, что абсурдные ситуации гарантированы. Не каждый день встретишь в прокате качественный комедийный ужастик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru Следующая фотография 1 / 2 Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru

«Мандалорец и Грогу»

Реж. — Джон Фавро

«Мандалорец и Грогу» станет первым за семь лет полнометражным фильмом в киновселенной «Звездных войн», знаменуя возвращение саги на большой экран после долгого перерыва, в течение которого франшиза развивалась преимущественно в сериальном формате на Disney+. Режиссером и автором сценария выступил Джон Фавро, создатель оригинального сериала «Мандалорец», а действие картины развернется после событий третьего сезона.

Галактика все еще приходит в себя после падения Империи, ее разрозненные военачальники и военные преступники продолжают угрожать хрупкому миру. Новая Республика, едва встав на ноги, обращается за помощью к легендарному охотнику за головами Дину Джарину и его юному подопечному Грогу. Говорят, Педро Паскаль впервые появится без шлема!