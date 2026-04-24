От царскосельских парков до Кавказских гор

Екатерина Толстая, ювелир, создательница Tolstaya Jewelry

Мое место силы — это тихий уголок карельского леса на озере Комсомольское (дурацкое название, мне больше нравится оригинальное финское — Киимаярви). Люблю его, как все свое детство, которое я там провела. Сидеть на теплом камушке и щекотать пятки о пушистый мох или растянуться на солнечном пирсе и слушать, как об него бьется вода, — главный кайф в том, что зачастую тут вокруг никого и можно лежать читать книжку голышом (хо-хо). Или просто часами смотреть на сверкающую воду, погрузившись вглубь себя и нащупывая самые притаившиеся потоки мыслей.

Когда я была маленькой, я часто рисовала это озеро на пленэре, а потом, когда подросла, тут случались и первые сигаретки, и первые поцелуи, и рюмочки с песнями у костра. А еще, помню, однажды мы с мамой загорали голышом на большом-большом камне, мимо проплывала лодка и один мужик другому говорит: «А одна жопка-то ничего!» Так и не узнали чья.

Знаю, многие тащатся от прогулок по Финскому заливу, но для меня это как большой массовый бренд в сравнении с наполненностью маленьких человеческих произведений. В выборе мест, как и во всем остальном, я всегда предпочту второе.

Геннадий Мусиенко, управляющий партнер и генеральный директор курорта «Охта Парк»

Место силы, прежде всего, там, где мои близкие. Мы стараемся вместе путешествовать, смотреть новые места, знакомиться с культурами. В этом смысле открытием для меня стала пустыня Абу-Даби с ее пронзительной первозданностью. Барханы, шорох песка, заходящее солнце и безграничное небо над головой. Абсолютное чувство прикосновения к истокам жизни. Это завораживает и, я бы сказал, открывает истинность естества.

Есть хорошая фраза: «Истинное назначение вашего путешествия — это не место на карте, а новый взгляд на жизнь». Я много бывал в горах, увлекался альпинизмом, прошел все кавказские хребты. Наши горы — это глубокая история страны, где чувствуешь невероятную связь. Перевалы, исторические маршруты — в этом есть ощущение времени, которое проходит сквозь тебя. Это и про идентичность, и про самоидентичность. Горы учат доверию: себе и другим, стратегии, ответственности. Здесь от каждого действия зависит твоя жизнь и жизнь твоей команды. Этот опыт неизбежно переносится в твое сознание и остается с тобой навсегда, будь то в спорте, дружбе, бизнесе.

Уже в Петербурге я открыл для себя невероятное звучание леса. Я родом с юга России, где природа другая. Здесь же все иначе: воздух плотнее, тишина глубже, свой звук, свое пространство, своя сила. Время словно течет медленнее — это успокаивает, дает баланс, восстанавливает. И от наших гостей в «Охта Парке» я часто слышу подобное: что время, проведенное здесь, словно обновляет твои собственные ресурсы и ты чувствуешь новую энергию.

Кирилл Сиволобов, основатель Bau City Development

Для меня места силы — это прежде всего места вдохновения. Именно вдохновение становится тем импульсом, который побуждает к движению, к созиданию, к новым свершениям, без оглядки на географию.

Чаще всего это связано с культурой во всех ее проявлениях: книги, живопись, архитектура, музыка, поэзия. Работы художников, скульпторов, композиторов и архитекторов формируют особое состояние. Поэтому мои места силы — это в первую очередь города, вобравшие в себя обилие культур.

Меня вдохновляет Петербург — его парки, каналы и мосты. Нью-Йорк — его Центральный парк в окружении высоток и Бруклинский мост. Барселона, Париж, Милан — города, где особенно остро чувствуется связь архитектуры, искусства и повседневной жизни.

Отдельное место в этом ряду занимает уличная культура: живопись, музыка, графика. Работы художников вроде Эдуардо Кобры, уличные музыканты, городские перформансы — все это создает постоянно меняющуюся среду, которая и становится источником вдохновения.

Анастасия Решетникова, ресторатор, совладелица баров Zazazu и Mon Chouchou

Мое первое место силы здесь, в Петербурге, — это Финский залив. Каждое воскресенье, что бы ни происходило, я гуляю там со своим французским бульдогом Трезором. Мы проходим путь от парка Дубки по заливу и обратно. Это место, где можно отключиться от мегаполиса, помечтать и побыть собой. Бесконечно красивые закаты и приятные люди — для меня это настоящая европейская Ривьера в Петербурге.

Пьемонт — мой второй дом. Вино — это моя страсть, и каждый год в октябре я езжу туда на сезон белого трюфеля, организую энотуры. Каждый раз чувствую себя маленьким ребенком, который бегает по виноградникам и ощущает какую-то невероятную силу природы.

Еще одно из главных мест, где я «развожу облака руками» — монастыри Сан-Микеле. Я была во всех. Они географически находятся на одной точке. Когда ты поднимаешься наверх, то испытываешь ощущение чистоты и восторга. Мне хочется иногда даже плакать, так распирает радость. Невероятное место. Каждый монастырь уникален по-своему. И один из них находится недалеко от Пьемонта, я его посещаю чаще всего.

Недавно я вернулась из Шанхая, где была в полном восторге от абсолютно нового арт-пространства — библиотеки Габриэль Шанель. Там собрано более 10 тысяч экземпляров книг по искусству, дизайну, моде, политике — все, что происходило с 2018 года. Это уникальное пространство, созданное известным японским архитектором Кадзунари Сакамото и командой французского модного дома «Шанель». Я готова проводить там дни!

Важное для меня место силы — моя квартира. Это моя крепость, мой маленький мир, где все сделано исключительно под меня.

Нестор, идеолог банного спа-комплекса Siberia

У меня нет одного места силы, их несколько, и каждое связано с разным этапом жизни. Первое место силы — моя родина: город Шевченко на берегу Каспийского моря в Казахстане, где прошло мое городское детство. Второе место — деревня Верхние Тарханы в Республике Татарстан, где я проводил каникулы у бабушки и дедушки. Это рыбалка, лес, грибы, запах сена, ржи и молока, деревенская баня. Родина и деревня возвращают меня к корням, к детству и ощущению беззаботности.

Есть и банные места силы. Прежде всего, это баня моего первого учителя Василия Ляхова, где начался мой путь в банном искусстве. Это мое «банное детство». Я приезжал на семинары, помогал готовить баню: топил печь, носил воду, убирался, учился парить и готовился к первым чемпионатам. Именно там я понял, что банное ремесло стало делом моей жизни. Важна для меня и баня моего нынешнего учителя Олега Рябикова, где я продолжаю учиться в Поволжской академии оздоровительных практик.

Баня для меня — пространство перезагрузки: иногда достаточно нескольких часов, чтобы попариться, поплавать в озере, поговорить с учителем, и появляется ясность мыслей и энергия действовать. Именно там часто рождаются стихи и песни, сейчас я записываю музыкальный альбом о банной культуре. И конечно, важнейшее место силы — моя семья. Это главная моя внутренняя опора.

Оксана Кравцова, генеральный директор ГК «Еврострой»

Мои главные места силы — это российские столицы, Москва и Петербург. Точнее, пространства в них, где есть баланс: между историей и современностью, между архитектурой и природой, между масштабом и камерностью.

В Петербурге это Летний сад, рядом с которым прошло мое детство и юность. Это один из самых красивых садов мира, очень люблю гулять по нему, проводить в нем время с близкими. Здесь всегда чувствуешь спокойствие и гармонию с собой.

Второе знаковое место в Северной столице — Таврический сад. Извилистые дорожки, фигурные пруды, близость Таврического дворца и окружение из великолепных архитектурных шедевров напоминают об аристократическом наследии нашего города.

Москва — это прежде всего Красная площадь, место силы для многих поколений. Парк «Зарядье» — образец современного подхода урбанистов к организации пространства для отдыха внутри мегаполиса. И Патриаршие пруды — место с совершенно магической атмосферой, где город раскрывается через детали, настроение и людей.

Надежда Третьякова, ресторатор, автор проектов Dreva и Nordic

Когда хочешь создавать что-то значимое и красивое, надо все время подпитывать себя красотой. Гулять по лесу, ездить в горы, путешествовать по северным странам — это особенно важно для меня. И во всех городах я обязательно иду в музеи: искусство наполняет и дает энергию. Именно там я снова и снова нахожу вдохновение, не только для работы, для своих новых меню, но и для внутреннего состояния, и даже для обустройства своего дома. Люблю рассматривать детали: декоративные элементы, сложные формы, сочетания цветов и материалов. Мне кажется, что раньше предметы создавались с большей изысканностью и вниманием к нюансам.

Искусство такое разное, я бесконечно люблю великих итальянцев, Ренуара, с особой нежностью отношусь к Мунку и Дали. Порой неожиданно открытый для себя художник помогает взглянуть на мир шире, увидеть привычное под другим углом. Мне нравится, например, узнавать символические значения разных предметов на голландских и фламандских натюрмортах в любимом Эрмитаже, это очень забавно. Мне кажется, я люблю вообще все музеи: там легко замедлиться, услышать себя и почувствовать связь с чем-то большим.

Еще одно место силы для меня — царскосельские парки, по которым я нагуляла, наверное, сотни часов. Я даже попросила отрисовать для меня особую карту Екатерининского парка, на которой отметила свои любимые места, и дарила эту карту вместе с коробкой разных угощений для пикника. Это был способ поделиться личным маршрутом и впечатлениями с гостями.

Мне важно делиться, напоминать, что вокруг нас всегда есть красота, стоит лишь остановиться и посмотреть внимательнее. Каждое утро я начинаю с маленького открытия: читаю, узнаю новое и записываю мысли, которые становятся началом будущего вдохновения.

Мила Разгуляева-Благонравова, основатель и главный дизайнер бренда «Разгуляев — Благонравова»

Принято считать, что бизнес строится на стратегии, расчете и дисциплине, а личное вдохновение остается за его пределами. Мой опыт говорит об обратном: эстетика моего бренда во многом родилась из города, в котором я живу и работаю. Поэтому для меня Санкт-Петербург — источник вдохновения, канон формы, ритма и меры.

Я полюбила этот город не по праву рождения. Я приехала сюда школьницей, на экскурсию, — и помню, как впервые меня потрясла его красота. Идя по Невскому и глядя вверх, я вдруг поняла, что это не декорация к фильму и не музей под открытым небом, а город, в котором можно — нет, нужно — жить.

Петербург с самого начала задумывался как город высокой культуры, большой формы и исторической амбиции. В нем есть аристократическое основание — не в поверхностном смысле роскоши, а в смысле планки, вкуса, внутренней собранности. Здесь ясно понимаешь: красота — не украшение жизни, а способ придать ей форму. Позже, изучая историю искусств, я лучше поняла природу этого чувства. Петербург создавали архитекторы, которые мыслили не отдельными зданиями, а цельной средой: Растрелли, Росси, Монферран, Бенуа и многие другие. Их работы — это баланс выразительности и функции, парадности и удобства, масштаба и детали.

Я помню свою встречу с дворцом Белосельских-Белозерских на Невском проспекте: перед тобой здание, в котором все решено с удивительной точностью. В нем нет ни холодности, ни декоративной суеты. Есть щедрость, но есть и дисциплина. Для дизайнера это почти идеальная комбинация.

Петербург научил меня, что трогает не роскошь сама по себе, а выразительность без крика. Этот принцип стал ориентиром для эстетики моего бренда.

Алексей Раппопорт, ресторатор

Мое настоящее место силы — Петроградская сторона. Каждую весну, как только уходят холода, я стараюсь оставить машину в паркинге и выхожу на прогулку. Мой маршрут достаточно тривиален, тем не менее это время наедине с собой, любимым городом, размышлениями и ностальгией напитывает меня вдохновением и силами двигаться дальше.

Начинается маршрут на Аптекарском проспекте: я иду мимо потрясающего воображение здания Ленинградского электротехнического института, с детства напоминающего мне если не Хогвартс, то как минимум Министерство магии. Прохожу вдоль Ботанического сада с его живописными оранжереями, оказываясь в одном из самых умиротворяющих и балансирующих мест в Петербурге — на набережной Карповки, идеальной для спокойного созерцания бытия и расслабления.

Далее — площадь Льва Толстого, где бурная юность набирала сильнейшие обороты, а дверь бургерной распахивалась в шесть утра после громких вечеринок, где были любовь и расставания, радостные встречи и долгие прощания, громкий смех и тихие слезы. Неподалеку от Австрийской площади есть миниатюрная кофейня во дворах, где можно взять идеальный горячий кофе и продолжить прогулку, а напротив нее — винтажный магазин со входом через окно, очень атмосферное место, рекомендую. Впереди легендарное пространство с огромным наследием времен — киностудия «Ленфильм», уверенно смотрящая в будущее, в котором это пространство вновь оживет и станет одним из главных центров притяжения Петроградской стороны.

Именно здесь мы строим новый ресторан «Зайцы», который будет наполнен звучанием музыкальных инструментов, антуражем театральных выступлений и современной русской кухней и станет оммажем красивому советскому ресторану.

Алексей Гагаринов, генеральный директор компании «Си-Шиппинг»

Какими бывают места силы, обладающие особой, повышенной энергетикой, оказывающие сильное влияние на человека, его эмоциональное состояние? Одно из них — зал №14 Русского музея в Санкт-Петербурге, где собраны шедевры Карла Брюллова и Ивана Айвазовского. Но есть и другие, которые притягивают каким-то магическим образом, способствуют успокоению, раскрытию способностей, перезагрузке.

Так получилось, что до 1981 года мы с родителями и братом жили в Ленинграде на 1-й Красноармейской улице рядом с метро «Технологический институт», недалеко от универмага «Фрунзенский» и в 100 метрах от Троицкого собора, который в то время не был действующим храмом. Через дорогу был детский сад, в который я ходил, а также Польский сад, больше похожий на небольшой парк. Потом наш дом признали аварийны и семья переехала в новостройки на юго-запад города.

Через много лет вдруг оказалось, что офис компании, которую возглавляю, находится совсем рядом с 1-й Красноармейской. С целью повышения продуктивности работы хорошим способом для меня стало совершать в обеденный перерыв небольшие пешие прогулки по местам детства. И тут выяснилось, что в памяти прошлых лет все сохранилось в мельчайших деталях. Планировка района, конечно, не сильно изменилась. Однако Троицкий собор стал действующим, универмаг «Фрунзенский» трансформировался в бизнес-центр, а Польский сад превратился в роскошный парк, напоминающий мини-версию парков в Петродворце или Пушкине. Вход в метро и, что удивительно, входная дверь в детский сад сохранились в прежнем виде.

Несмотря на то что в районе 1-й Красноармейской мы прожили чуть более четырех лет, а на новом месте — несколько десятилетий, именно этот район от Обводного канала до Фонтанки и от Измайловского проспекта до Московского кажется самым родным. Потому что родина — это не просто место, где ты родился и вырос, это особая духовная привязанность, ощущение безопасности и понимания, «кто я». Это — место, которое всегда придает силу.

Записала Галина Столярова