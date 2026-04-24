Инновации на страже красоты

За последние годы одним из наиболее обсуждаемых направлений в эстетической медицине стали экзосомы — микроскопические биологические структуры, которые играют ключевую роль в межклеточной коммуникации. Они представляют собой нанометрические внеклеточные везикулы, которые выделяются клетками и служат переносчиками биологически активных молекул: белков, липидов, факторов роста и микроРНК. Через них клетки обмениваются информацией, регулируя процессы регенерации, восстановления тканей и клеточной активности. Сегодня экзосомы рассматриваются как одно из наиболее перспективных направлений регенеративной косметологии и антивозрастной терапии.

Exoari L — авторский бренд экзосомальной косметики, разработанной в Корее на основе научного подхода и современных активов. Философия бренда — эффективные комплексные формулы, бережное отношение к коже и уход, который комфортно интегрируется как в профессиональные процедуры, так и в домашние ритуалы. Экзосомы мандарина — ключевой компонент линейки Exoari L. Это инновационные наночастицы, которые работают как высокоэффективная система доставки, помогая активным ингредиентам проникать глубже в кожу, усиливают их действие и обеспечивают более точный и результативный уход. Благодаря такому механизму кожа получает максимум пользы от каждого компонента средства, а эффект становится более выраженным и стойким.

Экзосомы мандарина, используемые в формулах линейки Exoari L, извлекаются из плодов, выращенных на острове Чеджу в Южной Корее, регионе природного наследия ЮНЕСКО, известного своим чистым климатом и качественным сырьем. Локация отличается особой вулканической почвой, богатой природными минералами, и чистой морской экосистемой, создающей идеальные условия для произрастания мандаринов Citrus reticulata — символа Чеджу. Благодаря природным условиям плоды формируют уникальный фитохимический профиль с высоким содержанием каротиноидов, флавоноидов и ?-криптоксантина — мощного природного антиоксиданта, редкого для других цитрусов. Особенность косметики Exoari L заключается в ее способности снижать влияние внешних повреждающих факторов, поддерживать естественные механизмы саморегуляции и обеспечивать гармоничную синергию активных компонентов. Такой подход помогает восстанавливать качество кожи на клеточном и межклеточном уровне, делая уход более результативным, деликатным и физиологичным.

Голландский премиальный бренд для волос Keune представил новое поколение средств ухода. В линейку входит буквально все: от шампуней до несмываемых сывороток и кремов с абсолютно новыми составами, утонченными ароматами и в новом дизайне, вдохновленном историческим аптечным наследием марки. В составе продуктов 15 комплексов с биофильными формулами, каждое средство создано для идеальной сочетаемости с другими: от пилингов и сывороток до масок и кондиционеров-спреев.

Для ухода за лицом бренд Algotherm презентовал сыворотку «Контроль кожи». Ультралегкое средство разработано для устранения чувствительности и для коррекции неровного тона. Сыворотка универсальна и подходит для всех типов кожи благодаря комбинации ниацинамида и пре- и постбиотического морского комплекса. Ключевой ингредиент — морской экзополисахарид, полученный из планктона посредством биотехнологий, —создает на поверхности невидимый слой. Эта «вторая кожа» предотвращает прикрепление вредных бактерий, усиливает естественную защиту и сохраняет баланс микробиома. Через неделю кожа восстанавливает баланс и сияние, а спустя две — заметно улучшается ее качество: сокращаются несовершенства и гиперчувствительность. Итогом курсового использования становится укрепленный кожный барьер, гладкая текстура и обновленный вид лица. При разработке особое внимание было уделено органолептическим свойствам: сыворотка имеет шелковистую текстуру нежного цвета морской волны и мгновенно впитывается. Формула дополнена фирменным ароматом — это очищающий цитрусовый аккорд с нотами настоянного чая, кедрового дерева и амбры.

Инновационная новинка весны от [ comfort zone ] — «Стратегия тела» — крем "Коллаген+"». Это первый шаг к глубинной реструктуризации кожи: ацетилтетрапептид-2 запускает синтез коллагена, а биомиметическая структура обеспечивает проникновение в дерму, где обычные кремы бессильны. Средство составляет основу многоступенчатого ритуала «Коллаген+». Комплексный протокол объединил скрабирование, детокс-маску и массажную технику с гуаша, которые усиливают и пролонгируют действие крема, запуская видимые структурные изменения.

Удлиняющая тушь для ресниц Clarins Wonder Perfect 5D Mascara дарит одновременно пять преимуществ: объем, длину, изгиб, разделение и уход. Текстура легко наслаивается, позволяя менять интенсивность покрытия от естественного до более плотного. В составе 93% ингредиентов натурального происхождения, а специальная щеточка с двумя типами щетинок набирает оптимальное количество туши и вытягивает каждую ресничку, мгновенно делая взгляд распахнутым.

Два косметических шедевра пополнили коллекцию Clarins Precious — линию ухода класса люкс, с успехом запущенную в России в 2025-м. В нынешнем году Clarins добавила в нее еще два продукта: сыворотку и крем для сияния кожи. Они также содержат уникальные антивозрастные технологии — визитную карточку линии. Сыворотка для лица Clarins Precious, придающая сияние коже и выравнивающая тон, заметно сокращает признаки старения. Кожа становится упругой, эластичной, хорошо увлажненной. Восстанавливающий крем для лица усиливает это действие, предотвращая дряблость и появление морщин. Глубоко увлажненная кожа наполняется изнутри, становится более плотной и сияющей. День за днем возрождается ее молодость и выравнивается цвет лица.

В основе формул крема и сыворотки Clarins Precious для сияния кожи лежит настоящее чудо природы — экстракт цистозейры. Водоросль, именуемую цветным кристаллом моря, собирают вручную в охраняемой экосистеме Бретани, во французском департаменте Кот-д’Армор. Экстракт этой водоросли возвращает коже сияние. Исследователей Clarins впечатлила способность цистозейры улавливать солнечные лучи и рассеивать их вокруг себя, запуская таким образом процесс фотосинтеза. У этой водоросли есть удивительная особенность: вне воды, во время отлива, у нее зелено-коричневый цвет и только при погружении в воду она начинает переливаться голубым. Такое свечение появляется благодаря особой динамической трехмерной опалесцирующей системе, подобная которой есть у хамелеонов. Кожа наполняется естественным, нежным сиянием, ореол магического света подчеркивает красоту глаз и губ — тихая роскошь в стиле Clarins Precious. Возвышает удовольствие пленительный аромат, полюбившийся с момента запуска первых средств коллекции: тонкая ваниль, напоминающая запах цветущего селеницереуса, нежные ноты пиона и приглушенный древесно-мускусный аккорд.

Бренд Empire Zone Cosmetics расширил линию ухода за волосами и представляет новинку — несмываемый спрей Money. Это многофункциональное средство, способное заменить сразу несколько этапов ухода. Легкая формула работает одновременно как кондиционер, защита от термовоздействия и средство для придания волосам гладкости и блеска. В основе формулы комбинация современных кондиционирующих компонентов, которые создают вокруг каждого волоса невидимую дышащую защитную пленку. Она бережно разглаживает кутикулу, усиливает естественный блеск и помогает защитить волосы от воздействия горячих укладочных приборов. Восстанавливающий эффект обеспечивают гидролизованные кератин и протеин пшеницы. Эти компоненты работают как строительный материал, проникая в структуру волоса, укрепляя его изнутри и помогая снизить ломкость, возвращая ему эластичность и плотность.

Формула также обогащена маслом сладкого миндаля, которое питает волосы, насыщая витаминами и придавая им естественную шелковистость без утяжеления. Всего одно нажатие — и средство обеспечивает сразу несколько эффектов, среди которых мгновенное разглаживание и уменьшение секущихся кончиков, интенсивный блеск, как после салонного ламинирования, защита от УФ-воздействия, длительное увлажнение без утяжеления, антистатический эффект и легкость укладки. Несмываемый спрей Money подходит для всех типов волос и особенно рекомендуется для поврежденных, окрашенных, сухих и склонных к пушистости.

Мария Блохина