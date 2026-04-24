Законы привлекательности: взгляд из двух столиц

Красоту многие склонны считать абсолютным понятием: истинная красота не вызывает споров. И тем не менее канонов красоты за всю историю человечества наберется не одна сотня —cтоит вспомнить, как различаются между собой героини Веласкеса и Боттичелли, Серова и Гогена, Кустодиева и Тициана, Дега и Вермеера. Из чего складывается человеческая красота? Своими мыслями с изданием «Коммерсантъ Стиль Клуб» делятся два эксперта в сфере эстетической медицины: Елизавета Лесенко и Дарья Важенина, главные врачи клиник «Красивые люди» в Петербурге и Москве.

Елизавета Лесенко

Фото: BEAUTIFUL PEOPLE Елизавета Лесенко

«Объективно оценить внешние данные человека на основе его фотографии — задача, на мой взгляд, невыполнимая,— считает главный врач сети клиник эстетической медицины «Красивые люди» в Петербурге Елизавета Лесенко.— Весомую роль играют харизма и личное обаяние, а чувство уверенности в себе повышает привлекательность в разы».

Между тем человечеству свойственно стремление систематизировать информацию, разрабатывать критерии оценки и преодолевать хаос, создавая структуру. Именно так пифагорейцы вывели в свое время стандарты золотого сечения. И с точки зрения бесстрастной математики вывести «идеальную формулу» внешности действительно можно. В современном мире за «стандартизацию» отвечают разного рода измерительные приборы — калиперы, которые применяются при коррекции асимметрии или для устранения дисгармонии лица. Всегда ли получается удачно?

По мнению Елизаветы Лесенко, важнее не перекроить лицо под некие «правильные» параметры, а выгодно расставить акценты и подсветить приятные черты. А здесь вступают в дело эстетическое чутье и вкус специалиста, которые измерению не поддаются.

Если исследовать взаимосвязь между канонами красоты и этапами развития цивилизации, обнаруживается закономерность: стандарты привлекательности меняются и чередуются согласно условиям реальной жизни людей определенного периода.

Например, культ атлетичного, спортивного, мускулистого тела, сформировавшийся во времена Античности, имел под собой вполне конкретные основания: физическая сила в те времена была, по сути, одним из залогов выживания.

В Средние века в моду вошли тучные тела: полнота стала своеобразным символом изобилия, благополучия и достатка. Эпоха Возрождения принесла с собой новые эстетические ориентиры: в тот исторический период высоко ценились интеллект и эрудиция, поэтому даже первые красавицы сбривали волосы на голове, пытаясь искусственно увеличить высоту лба. В наполеоновской Франции сахар был на вес золота, поэтому отсутствие зубов, потерянных от пристрастия к сладкому, считалось косвенным признаком богатства и не воспринималось как эстетический дефект.

«Интересно, что до 1990-х годов апельсиновая корка на бедрах — один из самых чувствительных моментов для современных женщин — практически никого не волновала,— отмечает Елизавета Лесенко.— Вспомните хотя бы роскошных красоток эпохи пин-ап, которые без малейшего стеснения участвовали в фотосессиях в купальниках, коротких юбках и откровенных будуарных туалетах».

По мнению эксперта, социальное давление в вопросах канонов привлекательности особенно усилилось в последние 70–80 лет, однако сейчас наблюдается обратная тенденция. «С развитием медицины возможность выглядеть молодо и свежо, поддерживать здоровье появилась даже у ослабленных с рождения людей,— говорит она.— Поэтому стандарты красоты сейчас не обусловлены естественными причинами. Ухоженный внешний вид больше не является роскошью, он стал личным выбором человека, а доступные возможности освободили нас от давления в вопросе этого выбора».

Сегодня на повестке поиск и раскрытие своей индивидуальности — в противовес следованию неким стандартам, которые воспринимаются не столько как идеал, сколько как прокрустово ложе. «Новая роскошь — это не отдых на Мальдивах и роллс-ройс, а выключенный на выходных телефон, восьмичасовой сон и время для близких,— рассуждает Елизавета Лесенко.— Косметология и эстетическая медицина прекрасно вписываются в эту концепцию: лидеры мнений избавляются от гиперкоррекции филлерами, "сдувают" губы и подбородки, естественность — главный новый тренд.

На мировых конгрессах, в числе которых IMCAS в Париже и AMWC в Монако, которые я совсем недавно посетила, большое внимание уделяется технологиям, которые улучшают качество кожи, а не "перекраивают" лица и фигуры».

Дарья Важенина

Фото: ALEKSANDRA KHACHIROVA Дарья Важенина

Как отмечает главный врач клиники «Красивые люди» в Москве Дарья Важенина, сегодня многие пациенты с гордостью встречают свой возраст, но при этом у них есть желание контролировать возрастные изменения и управлять их проявлениями.

При любой коррекции внешности залог успеха не только в мастерстве врача и качестве оборудования. Важно, чтобы эстетические ориентиры специалиста и пациента совпадали, иначе разочарования не избежать. По мнению эксперта, поиск общего языка с пациентом через художественные образы — один из самых точных способов коммуникации.

«Пациент не мыслит такими категориями, как "скуловая дуга" или "латеральный кантус", он формулирует иначе: "хочу как у актрисы", "лицо стало тяжелым", "поплыл овал", "не хочу выглядеть злой",— рассказывает Дарья Важенина.— Я, в свою очередь, часто перевожу это в образы: "более графичное лицо", "светлая, открытая зона глаз", "мягкая линия овала". Иногда мы обсуждаем даже художников или типажи — это помогает синхронизировать ожидания».

Елизавета Лесенко часто обсуждает с пациентами культурные и светские события, выставки, оперу, балет. «Духовное развитие, безусловно, преображает, дает ответы на важные внутренние вопросы и конфликты, помогает вспомнить о вечных ценностях, успокаивает от суеты,— уверена она.— Глубоко убеждена, что внешняя красота невозможна без содержания! Наводя порядок в мыслях, человек становится более уверенным и контактным. Устраняя спазмы и зажимы, корректируя признаки увядания, женщина расцветает, любуясь своим отражением! Есть даже психологические приемы для работы с тревогой и депрессией. Когда внутри буря или глубокая тоска, необходимо просто заставить себя начать наводить порядок в квартире. Разобрать ящики, разложить все по полочкам — это помогает структурировать мысли и обрести ясность в голове».

Как связаны для медиков внешняя и внутренняя красота человека? «Связь есть, но она сложнее, чем принято думать: внешность влияет на уверенность человека в себе, его личную жизнь, поведение, социальные реакции,— рассуждает эксперт.— Но если изменения идут против личности, то возникает внутренний дискомфорт. Хорошая эстетическая работа — это не трансформация, а синхронизация: когда человек начинает выглядеть так, как ощущает себя внутри. Внешняя и внутренняя красота перестают конфликтовать. И именно в этот момент рождается гармония».

Галина Столярова