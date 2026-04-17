Заповедники выводят на уровень президента

Комитет Госдумы по экологии рассмотрел переработанный вариант правительственного законопроекта, разрешающего изменять границы особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Его главной новацией по-прежнему выступает возможность строить «объекты федерального значения» на освобожденных от обременений землях, но документ был скорректирован. Так, поручение сокращать границы ООПТ может отдать лишь президент РФ или премьер, в комиссию по оформлению этого решения помимо чиновников, депутатов и спецслужбистов включат ученых, а возглавит этот орган профильный вице-премьер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Проект поправок к закону «Об особо охраняемых природных территориях» был внесен правительством РФ в Госдуму в декабре 2025 года. Документ дает возможность изменять, в том числе сужать, границы действующих ООПТ, а на освободившихся от обременений землях (сейчас там практически запрещено капстроительство) возводить объекты. Речь идет об объектах, оказывающих «существенное влияние на социально-экономическое развитие РФ». Решение о таких стройках примет комиссия из чиновников, депутатов и представителей спецслужб. Перечня объектов в документе нет. Но в других законах среди таких объектов фигурируют, скажем, автотрассы и железные дороги.

Госдума приняла поправки в первом чтении в марте этого года, хотя их предварительно раскритиковала Общественная палата РФ: депутаты тогда больше часа выясняли, можно ли строить на уже бывших землях ООПТ коммерческие объекты под видом госстроек (см. “Ъ” от 18 марта). В апреле группа из 120 ученых (в том числе 13 членкоров РАН) жаловалась, что принятие проекта создает предпосылки для «природоразрушительных видов экономической деятельности».

По данным Минприроды, в России насчитывается около 12 тыс. заповедников, национальных парков и других ООПТ, в том числе 342 федеральные территории, 10,6 тыс. региональных и 918 местных. Общая площадь ООПТ — свыше 240 млн га.

Представленный 17 апреля на заседании думского комитета по экологии документ претерпел изменения. Так, по словам главы комитета Дмитрия Кобылкина (ЕР), поручение об изменении границ ООПТ или размещении там объектов может давать только президент РФ или премьер-министр. При этом поручение должно иметь положительное заключение государственной экологической экспертизы, получить визу Росприроднадзора и лишь после этого отправляться в упомянутую выше комиссию. В состав федеральной комиссии поправками предложено включить двух представителей РАН, а возглавить ее должен профильный вице-премьер. Возможность для комиссии принимать решения по границам зон ООПТ в заочном формате из документа исключена, подчеркнул господин Кобылкин.

Заодно из поправок убрали норму о возможности снимать охранный статус с ООПТ в случае, если она «необратимо утратила природоохранные функции».

Дмитрий Кобылкин уточнил, что такое действие будет возможно лишь для «памятников природы, утрату которых можно будет доказать». Зампред комитета Госдумы по экологии Георгий Арапов («Новые люди») отметил, что поджоги и другие противоправные действия к таким причинам не относятся. «Законопроект вообще не станет амнистией для нарушений, допущенных ранее или сейчас. Все то, что происходит с чьим-то рвением на ООПТ, является незаконным, и это дело для компетентных органов»,— заверил депутат. Господин Арапов также дал понять, что в одобренные комитетом поправки войдут нормы о необходимости при изъятии участка присоединять к ООПТ земли «не меньшей площади и ценности для природоохранной деятельности». В этот пакет поправок также вошла норма о том, что режимы охраны ООПТ можно будет лишь ужесточать, а не ослаблять, добавил депутат.

Из слов господина Кобылкина следовало, что эти поправки депутаты обсудили и согласовали с Минприроды. Это фактически на слушаниях подтвердила замминистра природных ресурсов Светлана Ходнева, сказавшая, что в документе «произошли существенные сутевые изменения». По словам Георгия Арапова, есть еще ряд предложений, «на которые стоит обратить внимание». К примеру, Владимир Сысоев (ЛДПР) высказал идею законодательного запрета изъятия земель ООПТ, находящихся под охраной ЮНЕСКО. По словам парламентария, идея обсуждалась с Минприроды, но совместного решения по ней пока нет.

Господин Кобылкин сказал, что текст законопроекта еще будет дорабатываться ко второму чтению в Госдуме. По словам Георгия Арапова, для его окончательного принятия необходимо будет утвердить еще 12 нормативных актов. Депутат надеется, что Госдума их увидит «до вступления закона в силу».

Александр Воронов