Золотые правила: навигация на рынке коллекционных монет

Монеты из драгоценных металлов бывают инвестиционными и памятными, то есть коллекционными. К коллекционным, кстати, относятся и разные нумизматические редкости — ценные монеты, выпущенные в прошлом. При этом надо понимать, что рынок коллекционных монет очень непростой, заходить туда неспециалисту довольно сложно. Нужно обладать массой информации, разбираться в годах выпуска, знать, какая страна из какого материала чеканила те или иные монеты, понимать, сколько в такой монете и золота, и исторической ценности… Все это очень и очень непросто и почти не подходит обывателю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: «ПИК» Фото: «ПИК» Фото: «ПИК» Фото: «ПИК» Следующая фотография 1 / 4 Фото: «ПИК» Фото: «ПИК» Фото: «ПИК» Фото: «ПИК»

В отличие от коллекционных монет, рынок монет инвестиционных — простой понятный и прозрачный механизм, потому что его основная цель — сохранение капитала. А с инвестиционными монетами из золота или серебра такое инвестирование может стать простым регулярным процессом. Ведь у инвестиционных монет довольно невысокий порог для входа: у серебряной монеты это примерно 10 тыс. рублей, у минимальной по весу золотой — около 50 тыс. рублей. Есть свободные 10 или 50 тысяч — вполне можно приобрести свою первую монету уже сейчас.

Первый практический шаг — выбор банка или инвестиционной компании. Достаточно позвонить, чтобы зафиксировать цену, и приехать, чтобы оформить покупку. По сути, для сделки нужны только российский паспорт и денежные средства. При выборе продавца я всегда рекомендую не только обращать внимание на цену монеты, но и учитывать известность компании, давно ли она существует на рынке, состоит ли на учете в Пробирной палате.

Никому не советую приобретать монеты у частных лиц! Это чревато разнообразными подводными камнями. У вас даже не будет документов на право владения данными монетами, а, значит, в дальнейшем при продаже вы не сможете показать свою расходную часть и снизить налогооблагаемую базу или полностью от нее уйти. А ведь граждане России, владеющие монетами более чем три года, при продаже освобождаются от налога на добавочную стоимость. Для получения вычета сделку необходимо подтвердить расходными документами. Расходные документы — это договор и обязательно фискальный чек из кассового аппарата. Никакой частник, конечно, такие документы вам не выдаст.

Монеты не требуют особого обращения или специальных условий хранения, но некоторые правила лучше все же соблюдать. Например, поскольку золотые монеты сейчас чеканятся из золота высшей пробы 999 (а это очень мягкий металл, если их просто брать руками), то на них могут оставаться следы и царапины, что может негативно повлиять на стоимость продажи в дальнейшем. Поэтому в банках и инвестиционных компаниях монеты продаются в капсулах — для сохранности. В случае раскрытия капсулы необходимо пользоваться текстильными перчатками.

Если говорить о слитках, то это тоже инвестиционный инструмент с индивидуальным номером и даже сертификатом, но, на мой взгляд, у него есть несколько нюансов. Во-первых, слитки можно покупать и продавать только уполномоченным банкам, число которых ограничено. А значит, ограничено и ценовое предложение. Во-вторых, в России продаются слитки разных весов, от самых небольших в 10 г до килограммовых. И небольшие слитки вроде бы выглядят привлекательно по цене, но если посмотреть на цену их выкупа, то спред там достигает аж 15%. Для сравнения: на слитки крупных весов такой спред всего 5%! В общем, для инвестора с небольшим бюджетом инструмент выглядит не очень привлекательно. Еще нужно знать, что если слиток случайно упал, повреждена его упаковка или потерян сертификат, то банк отправит такой слиток на аффинажный завод для переплавки — продавец сможет получить деньги в лучшем случае через полтора месяца после экспертизы, да и то с приличной уценкой.

На мой взгляд, с инвестиционными монетами, как инструментом, все обстоит проще, доступнее, понятнее. Речь идет, например, о таких монетах, как «Георгий Победоносец» из золота и серебра, а также «Сеятель» или «Золотой червонец». Золотой червонец — монета из золота, которая чеканилась 100 лет назад, а в 2023-м году в честь столетия снова была выпущена довольно серьезной партией. Еще для начинающих инвесторов я бы рекомендовал рассмотреть монеты «Сочи 2014 г.». Это очень интересная линейка, которая чеканилась всего один год, к Олимпиаде, тиражом несколько сотен тысяч экземпляров. Эти красивые монеты еще и ликвидные. Более того, поскольку они чеканились только год, к инвестиционной наценке они добавляют некую нумизматическую ценность и дороже ценятся на рынке.

Есть и другие тематические линейки монет из драгоценных металлов: музыка, спорт, балет. Эти темы могут быть для кого-то интересны и очень близки, но, как инвестор, я считаю, что в этих монетах стоимость самого металла из-за ограниченного тиража завышена примерно в два раза. Как следствие, при дальнейшей продаже, особенно если продавать нужно будет быстро, вполне вероятно, что полностью вернуть вложенные в такую тематическую линейку средства не удастся.

Правильный инвестор всегда в любой монете стремится рассчитать стоимость грамма драгоценного металла: чем она ниже, тем привлекательнее монета для инвестиций.

Монета из драгоценных металлов — это актив, который удачно подходит для разных программ накопления: сбережения для пенсии или для обучения детей. Она также считается отличным подарком, например на свадьбу или юбилей. Есть семьи, в которых существует традиция дарить коллекционную монету ребенку каждый год на день рождения, вплоть до совершеннолетия. Приятный и полезный подарок, который сохранить свою стоимость, будет ликвиден и всегда сможет оказать поддержку в трудную минуту.