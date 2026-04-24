Шутливое изящество

Кто сказал, что ювелирное искусство только про строгость и классику? Вспомните, что еще в 1970-х Tiffany выпустила браслет-вилку — ироничный жест в сторону повседневности. Сегодня украшения с шутливым посылом носят мировые звезды, причем самых разных возрастов, а дизайнеры вроде Надин Госн строят на этом целые бренды. Такие вещи словно подбадривают и подмигивают: «Все будет хорошо». Или просто сообщают окружающим о вашем настроении. Украшения в легком ювелирном жанре отлично вписываются даже в строгий образ. И пусть на важное совещание их наденет не каждый, но в ситуациях, когда нужно привлечь внимание, этот прием сработает безупречно. В этой подборке мы собрали российские бренды, которые филигранно работают с иронией, наивностью, оставаясь элегантными и утонченными.

Moonka

Женственный бренд Анны Письман из Москвы. Коллекция Cartoon — это круглые, объемные формы, сердца и необычная огранка на непрозрачных полудрагоценных камнях. Например, лазуриты и пириты в огранке ашер (обычно такую используют для прозрачных камней). Дутая шинка гиперболизированных колец на руке смотрится на удивление изящно. Сами создатели называют это «мультяшной вариацией на тему раздутого самомнения». Крупные бусы из натуральных камней (чароит, топазы, амазонит) — хит сезона, особенно поверх тренчей и рубашек.

Letters and Stones

Один из хедлайнеров ювелирной иронии в России. Гиперреалистичные формы привычных вещей: секатор, оливка, креветка, огурец. Брошь-секатор (серебро, муассаниты) уже мелькала в глянцевых съемках. Брошь «Огурчик» из розового золота, нефрита и природных зеленых сапфиров — аппетитная, хрустит даже на фото. Кольцо «Пакман» — бриллиантовая дорожка с героем одноименной игры для тех, кто вырос на 8-битных аркадах. «Легкомысленно серьезные украшения» создали Наталья Архангельская («третий админ» канала «Антиглянец», мастер острого слова и знаток светской жизни Москвы) и ювелир Гала Кацура.

rassvet detail

Бренд из Нижнего Новгорода, который делает ставку на неожиданные образы. В коллекциях вишни и груши, горошины, батоны, кукуруза, тыква, рыбки, письма о любви, пасхальные зайцы. Каждое украшение упаковано с фантазией: например, на Пасху в этом году зайчики приезжали в коробках-капустах. Материал — только серебро или позолота, без дорогих инвестиционных камней, но вещи выглядят свежо и с душой. Коллекция «Рыбка» — метафора поиска пути, «Грядка» с морковью, баклажаном и перчиком, «Вкус детства» с фруктовыми подвесками. И обязательное приложение — проработанная до деталей упаковка.

«Бронницкий ювелир»

Коллекция «Тайные сады» напоминает разноцветные леденцы или мармелад из детства. Гладкие кабошоны полудрагоценных камней, аметисты двух тонов и голубые топазы обрамлены в золото 585-й пробы. Кольца можно носить по два-три на одном пальце: они идеально сочетаются друг с другом по форме и цвету. Есть версии с бриллиантами и минималистичные. Эстетика аккуратная и нежная.

Dzhanelli

Бренд Дианы Джанелли, известной своей ювелирной иронией и смелостью. Здесь что ни коллекция, то провокация, яркая ностальгическая заметка или прямое заявление, как в коллекции «Гедонизм»: брошь «Яйцо с черной икрой» (серебро, морион, кахолонг), «Яйцо с красной икрой», брошь «Нож с маслом» из эмали и янтаря, кулон «Ложка с черной икрой» из белого золота, перламутра и с морионом. Если хочется больше юмора — смотрите коллекцию «Лихие», где есть серьги «Жвачка за ухом» и другие хулиганские формы.

SOKOLOV

Банты — большие и маленькие — в тренде не только в одежде, но и в украшениях. Ювелирный гигант SOKOLOV предлагает целую линейку: браслеты-цепочки с бантами, подвески-бантики, кольца и серьги с бантами разной формы. В коллекции есть модели в серебре и с позолотой, а также с фианитами. Выглядят одновременно романтично и слегка наивно — идеальное попадание в сезон возвращения моды начала двухтысячных.

Елена Полякова