Имперский шик: образы без компромиссов

Акцентные аксессуары, броские фактуры, футуристические формы и гиперболизированные элементы — современные шик-образы многогранны и эклектичны. И, надо признать, довольно практичны: пышные детали, яркая колористика, подчеркнутая, подчас утрированная женственность и сексуальность вполне органично сочетаются с комфортом. Имперский шик стал частью современного модного ландшафта, покорив не только подиум, но и улицу.

Дизайн-ателье Noel, базирующееся в Петербурге, специализируется на разработке оригинальных изделий в рамках авторских эстетических концепций. В актуальной коллекции дизайн-ателье активно «звучит» бахрома. Хлопковая, ручной работы, она полностью покрывает кейп и в плотной диагональной раскладке создает эффектную динамику при движении, демонстрируя роскошную текстуру. Пушистая сумка с бахромой из натуральной рафии напоминает всем известные помпоны чирлидеров. Конструкция на кулиске с короткой ручкой и основа из плотного нейлона сделает ее великолепной альтернативой привычным городским летним сумкам. Для обладателей бурлеск-настроения в коллекции марки есть двухметровый шарф-боа из рафии в романтичном розовом цвете «бабл-гам». Его можно использовать по прямому назначению либо стилизовать как пояс или летящий декор на сумку.

Марка SOLO Couture активно расширяет географию отечественной высокой моды. Российский премиальный бренд встретил весну новой коллекцией — ровно через полгода после прогремевшего кутюрного первого показа, прошедшего в самом центре Монако, в казино Монте-Карло. Новая коллекция включает в себя предметы одежды, от твидовых жакетов и корсетов до платьев из кружева и пайеток, а также модели с выразительными текстурами и материалами.

Каждое изделие призвано быть не просто частью гардероба, а символом индивидуальности — отражением характера и внутренней силы своей обладательницы. Образы варьируются от классических женственных силуэтов до выразительных и модных комбинаций тканей и текстур. Все это направлено на то, чтобы каждая женщина чувствовала себя особенной, сильной и стильной. Объемное платье в пайетках с перьями свободного кроя из полупрозрачной ткани — роскошь для выхода в свет, а голубое платье из шелкового крепа тонко подчеркнет талию и зону декольте. Глубокий разрез по бедру и драпировка, а также акварельный небесный оттенок ткани создадут нежный, воздушный образ. Тему нежности и некоторой легкомысленности поддерживает и платье Daisy. Корсет ручной работы выполнен из триацетата, юбка — из натурального шелкового крепа, изделие украшено тесьмой ручной работы, которая сплетена мастерицами бренда из невесомого натурального шелка. Платье создаст игривое настроение и подойдет как для дневного мероприятия, так и для вечернего коктейля.

Слоган марки Asya Semyonova гласит: «Одежда, которая живет вместе с вами». Бренд создает вещи, призванные стать частью личной истории своих владельцев, а не просто лежать в шкафу, безропотно дожидаясь особого случая. Технологический процесс производства подразумевает, что каждое изделие Asya Semyonova проходит полный цикл работы в руках одного мастера — от первой строчки до финального штриха. В отличие от потокового производства, где вещь теряет индивидуальность, такой подход делает предмет одежды более цельным, продуманным, выверенным в каждом шве.

В линейке марки универсальные и при этом утонченные аксессуары продуманы так, чтобы создавать принципиально новое звучание в каждом сочетании. Пояс «Камербанд» представляет собой стильную интерпретацию элемента мужской костюмной группы — пояса, традиционно надеваемого со смокингом: имитация широкого полотна, завязанного в полубант, придает образу торжественности. Пояс выступает эффектным аксессуаром в образе и самостоятельным декоративным элементом, который идеально дополнит брюки или жакет вечернего комплекта.

Ажурный воротник из кружева фиксируется широкими лентами, а графичный рисунок кружева придает выразительности и современности фактуре. Конструкция позволяет носить аксессуар на обе стороны, варьируя горизонтальные и вертикальные акценты образа. Воротник можно надевать поверх лонгсливов и футболок, трикотажных изделий, а также сочетать с верхней одеждой: пальто, куртками и кожаными изделиями.

Съемные манжеты с многоуровневой сборкой — аксессуар и самостоятельный декоративный элемент. Манжеты легко фиксируются на запястье эластичной резинкой. В тандеме с одноименным воротником они усложнят и дополнят повседневные комплекты, придавая им контраст и многослойность. Съемный богемный воротник с многоуровневой сборкой фиксируется эластичной резинкой с лентами.

Блуза «Парадная» — ироничный элемент лимитированной капсулы. Рубашка имеет объемный прямой крой и выполнена из тонкой блузочной ткани с центральной вставкой из тонкого кружева. Она идеально формирует сдержанный нарядный образ и фантастически впишется в стилизацию спорт-шик.

Capparel — российский бренд одежды, в основу коллекций которого легли деконструкция и принцип трансформации. Каждое изделие в коллекциях отражает своеобразие мышления дизайнера и основательницы бренда Оксаны Сутягиной. Бренд был основан в 2021 году в Екатеринбурге. Благодаря авторскому крою и проработанным лекалам вещи отлично садятся на разные типы фигуры, а универсальная посадка линейки base подходит как женщинам, так и мужчинам. Крой сложный и интересный: объем, гипертрофированные рукава, фактурные ткани, рваные края и отстегивающиеся детали, которые позволяют трансформировать изделие. В актуальной коллекции бренд демонстрирует свежий и нетривиальный взгляд на деним.

Для самых смелых — архитектурное платье-трансформер, состоящее из боди и отстегивающейся юбки. Элементы соединяются между собой пуговицами и петлями, расположенными по периметру нижней части боди. Оно с плотной посадкой и формирует основу силуэта, а контрастные вытачки проходят по всей поверхности изделия, подчеркивая линии тела. Гипертрофированный объем для юбки создает силуэт, вдохновленный кринолином.

Платье из полупрозрачной бархатной сетки, с американской проймой и драпировкой в области груди привлекает акцентными каркасными деталями на бедрах, которые напоминают фижму. В историческом контексте XVIII века это каркас из китового уса или ивовых прутьев, придающий юбке широкую форму. Резинки в передних швах регулируют длину изделия.

Платье «Элис» из денима — история, когда простота настолько элегантна, что не требует дополнений. Высокий разрез с левой стороны передней части изделия от талии до низа дает возможность создавать оригинальные многослойные образы. Костюм из зеленого денима окрашен неоднородно — благодаря этому каждый комплект имеет уникальный оттенок и характер. Удлиненный фигурный корсет из эластичной сетки по нижнему краю имеет тесьму с эластичной проволокой, при помощи которой силуэт трансформируется в причудливые формы. «Космическое» платье макси из лимитированной коллекции, созданной Оксаной Сутягиной специально для показа в рамках Московской недели моды, представлено в новом прочтении. Гипертрофированно анатомический силуэт формируется при помощи акцентных плеч и характерного объема на бедрах. Платье выполнено из уникального материала, который «трескается» при растяжении и выгодно подчеркивает изгибы.

Белый кутюрный корсет — гордость команды Saynomore. Слово «кутюрный» в названии не просто фигура речи. Корсет имеет невероятно сложную конструкцию, состоящую из более чем 35 деталей, которые вырезаются вручную. Долгая работа над лекалами, правильно подобранные ткани — изделие очень нарядное и в то же время максимально лаконичное. Ничего лишнего — как чистый белый лист. Корсет отлично поддержит стиль «блэк-тай» и идеален как элемент свадебного образа современной невесты.

На контрасте с архитектурным строгим кутюрным корсетом, бордовый драпированный из 100%-ного итальянского шелка с эффектом крэш создает романтичное настроение, особенно в комплекте с женственной юбкой в тон. Благодаря своей структуре крэш-шелк обладает хорошей драпируемостью и способностью держать форму, что позволяет драпировкам быть мягкими и при этом подчеркивать достоинства фигуры. Платье «Элизабет» выполнено из итальянской сетки, расшитой нежно мерцающим бисером и пайетками. Еле уловимая вуаль преломляет и деликатно отражает свет, создавая волшебную дымку свечения вокруг фигуры своей обладательницы.

Тренд на объемные воланы и асимметрию в коллекции бренда поддерживает васильковый сарафан. Он, как символ приближающегося лета, вдохновляет на танго на набережной или долгие прогулки с его пиджаком, накинутым на ее хрупкие плечи.

Мария Блохина