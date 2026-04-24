Обжигать и не обжечься

В новом выпуске в рубрике «Стиль Клуб» наши герои — петербургские дизайнеры и ювелиры, рестораторы и девелоперы — делятся своими местами силы. Поддержит эту тему и команда издания «Ъ Стиль Клуб». Для нас одно из мест силы — керамическая мастерская Веры Носковой и Александра Гладкого в Шувалово. Керамисты любят шутить, называя свою профессию самой непредсказуемой, а себя — самыми спокойными людьми. Основания у первого тезиса есть, и вполне осязаемые: во время обжига в печи и глина, и ангобы, и глазури ведут себя, скажем так, своенравно: оттенок краски меняется в зависимости от ее состава и плотности, цветовые сочетания складываются в самые невероятные комбинации, а главное — абсолютно любое изделие может взять и треснуть без всяких видимых на то причин.

Откуда здесь взяться спокойствию? «Мы заранее готовы к любому результату»,— ответили нам преподаватели. Готовы увидеть эстетику в несовершенстве, готовы к тому, что сомнительный эксперимент обернется шедевром, а изделие, в которое вложили душу, расколется надвое. Быть готовым к любому исходу нас учат многие древние философии. Это бесконечно полезное в жизни умение осваивается с трудом, через принятие горьких для нас ситуаций. Керамика — приятный, неспешный и творческий способ впитать в себя эту жизненную мудрость постепенно, без усилий и надрыва, по-настоящему.

А еще керамисты научили нас слову «кинцуги». Так в Японии называют древнюю технику реставрации керамики. Разбитые предметы склеивают, заполняя трещины лаком уруси и декорируя жидким золотом, создавая новую эстетическую ценность. Кинцуги — не только эстетика, но и философия: именно трещины делают изделие особенным, в них раскрывается его история, и именно они напоминают о том, что жизненный путь полон испытаний — и из них можно выходить красиво.

Галина Столярова, выпускающий редактор журнала «Коммерсантъ Стиль Клуб

Александр Щелканов, директор по региональному развитию ИД «Коммерсантъ»