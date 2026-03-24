Врачи получили денежное вливание

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) в 2025 году потратил на дополнительные стимулирующие выплаты врачам свыше 200 млрд руб. По замыслу Минздрава, эти суммы должны были помочь существенно сократить дефицит медицинских кадров РФ. Эксперты отмечают, что выплаты позволили привлечь специалистов в отдаленные регионы, но пока скорее лишь затормозили нарастание кадрового голода в отрасли.

В 2025 году расходы бюджета ФФОМС на увеличение зарплат медицинского персонала в РФ составили 202 млрд руб., что на 28% больше, чем в 2024 году. В общей сложности, эти средства получили свыше 1 млн работников системы здравоохранения. Такие данные Минздрав приводит в проекте закона об исполнении бюджета фонда, опубликованном на regulation.gov.ru.

Основная часть этих средств поступила в ФФОМС от бюджета Социального фонда и была потрачена на прямые дополнительные выплаты врачам в регионах.

Напомним, система доплат появилась в 2023 году и была призвана в первую очередь остановить отток врачей и медицинского персонала из клиник. В городах с численностью населения 50–100 тыс. человек врачи дополнительно стали получать 29 тыс. руб., средний медперсонал — 13 тыс. руб. В меньших населенных пунктах доплата врачам составила 50 тыс. и 30 тыс. руб. соответственно.

Вторая категория выплат — софинансирование расходов регионов на зарплаты медиков — в 2025 году стоила 9,5 млрд руб. Часть этих средств поступила в региональные фонды ОМС не из бюджета, а из резерва ФФОМС (2,5 млрд руб.). Эти средства были потрачены на увеличение зарплат 14,5 тыс. медицинских работников (5,9 тыс. врачей и 8,6 тыс. сотрудников категории среднего медперсонала). Отметим, что расходы на эти выплаты были освоены не полностью,— в числе причин в пояснительной записке указывается нехватка кадров, которых можно было бы привлечь в систему ОМС (врачи переходят в частный сектор, мигрируют в крупные города, выходят на пенсию).

Третий вид выплат из бюджета ФФОМС, который также повлиял на заработки врачей,— деньги за выявление онкологических заболеваний. Расходы на это составили 100 млн руб. и по сравнению с 2024 годом выросли в два раза. Возможно, это позволило выявить в прошлом году почти 50 тыс. случаев онкологических заболеваний, что почти в два раза выше показателя 2024 года.

Отметим, что в целом сложно оценить, как именно дополнительные расходы на оплату труда медиков сказались на кадровой обеспеченности системы здравоохранения.

Данные Росстата на этот счет за 2025 год еще не опубликованы, а коллегия Минздрава, на которой ведомство традиционно сообщает о кадровой ситуации, состоится в апреле-мае. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что ведомство планировало в прошлом году закрыть дефицит врачей на 95%. Это предполагало увеличение обеспеченности врачами до не менее чем 43 на 10 тыс. человек, средним медицинским персоналом — до 85 на 10 тыс. человек. “Ъ” направил запрос в Минздрав.

Эксперты оценивают эффект от выплат неоднозначно. «Часть доплат — например, для тех, кто работает в сельской местности,— оказались эффективными. То есть мы даже видим небольшой приток специалистов из крупных городов в малые»,— говорит сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов. С другой стороны, привлекательность работы в ОМС для тех, кто только начинает свою карьеру, остается низкой, так как им важны не только уровень зарплат, но и обеспечение жильем и возможность повышать свою квалификацию, говорит Ян Власов. Еще один важный момент — чрезмерно узкая специализация российских врачей. «В условиях дефицита кадров нам нужно больше универсальных специалистов — в ЕС, например, около 30 врачебных специализаций, в то время как у нас их больше ста»,— добавляет он. «Нельзя сказать, что ситуация принципиально поменялась. Но специальные выплаты стабилизировали ее и "перетянули" часть кадров в малые города»,— соглашается сопредседатель межрегионального профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал.

Анастасия Мануйлова