В Ростовской области доля легкой промышленности составляет 4,2%

Ростовская область является одним из основных драйверов легкой промышленности в России. Об этом заявил председатель комитета по финансово-банковской деятельности Ростовского регионального отделения организации «Деловая Россия» Даниил Чеботарев на круглом столе «ТАСС Юг».

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

По словам спикера, доля легкой промышленности в производстве Ростовской области составляет 4,2%. Показатель в четыре раза превышает средний показатель по стране, где доля легпрома находится на уровне около 1% ВВП. В сравнении эксперт пояснил, что в СССР этот показатель достигал 12%.

В целом для российских регионов стоит задача увеличить долю легкой промышленности в ВВП страны в три раза к 2030 году. По итогам 2025 года 29 проектов получили субсидирование общим объемом в 1,2 млрд руб.

Объем отгруженной продукции в легкой промышленности Ростовской области превышает 50 млрд руб. В отрасли заняты более 11 тыс. жителей региона, что делает ее системно значимой для региона. При этом участники круглого стола отметили дефицит кадров в отрасли.

По словам Даниила Чеботарева, более 20 предприятий участвуют в государственном оборонном заказе.

Константин Соловьев