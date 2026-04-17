Зарядные станции слились полюсами

Оператор электрозарядных станций PUNKT E приобрел бизнес у другого крупного игрока на рынке — Sitronics Electro. Это позволит увеличить общую загрузку сети, при этом в компании ожидают замедления строительства зарядной инфраструктуры конкурентами. По оценкам экспертов, стоимость сделки должна оказаться в интервале 1,4–2,9 млрд руб.

Оператор электрозарядных станций (ЭЗС) PUNKT E приобрел бизнес Sitronics Electro у Sitronics Group, одного из крупнейших игроков на рынке. Так PUNKT E станет крупнейшим оператором ЭЗС, общая сеть зарядных станций увеличится до 1,6 тыс. единиц более чем в 60 регионах России и двух странах СНГ. Сделка охватывает сеть ЭЗС, мобильное приложение, системы мониторинга и диспетчеризации электротранспорта, а также бизнес по проектированию и строительству зарядных хабов.

Одна из основных проблем, с которой в последнее время сталкиваются операторы ЭЗС,— низкая загрузка электрозарядных станций.

Сделка, как говорят в PUNKT E, позволит объединить инфраструктуру, IT-платформы и клиентские базы двух компаний, что повысит общую загрузку сети.

Кроме того, PUNKT E впервые займется проектированием и строительством зарядной инфраструктуры для коммунальной техники и электробусов. В то же время Sitronics Group продолжит разрабатывать и производить зарядное оборудование.

В PUNKT E сообщили “Ъ”, что зарядные станции — сетевой бизнес с большим влиянием эффекта масштаба, а за счет сделки компания удвоит размер сети и сможет оптимизировать совокупные расходы на ее содержание и эксплуатацию. Сейчас загрузка PUNKT E в полтора раза выше, чем в среднем по рынку, и, приобретая новые станции, компания планирует дозагрузить их своими клиентами. Также в PUNKT E ожидают, что строительство новой зарядной инфраструктуры конкурентами замедлится, поэтому загрузка текущих станций будет постепенно повышаться вслед за ростом парка электромобилей и гибридов.

Президент Sitronics Group Алексей Марухин сообщил “Ъ”, что выход из операторского электрозарядного бизнеса — часть стратегии группы компаний, которая вошла в рынок электромобильности в 2021 году, на этапе его становления.

Решение о продаже связано с фокусом на направлениях, где у Sitronics Group максимальная экспертиза и наибольший потенциал роста.

Средняя утилизация ЭЗС Sitronics, как уточняет господин Марухин, была такой же, как и у остальных игроков, рынок находится в стадии формирования и утилизации ЭЗС есть куда расти. Теперь компания сфокусируется на разработке и производстве решений для электромобильности, автономной навигации и береговых систем.

Йоханнес-Корнелиус Ростовский из «Эйлер — аналитические технологии» отмечает, что по итогам 2025 года Sitronics Group впервые за пять лет показала убыток в 2,4 млрд руб. Продажа операторского бизнеса, по мнению аналитика, позволит компании сосредоточиться на ключевом бизнесе по производству оборудования и снизить долговую нагрузку. PUNKT E за счет консолидации активов сможет повысить масштаб и эффективность зарядного парка и занять более 20% всего публичного парка быстрых ЭЗС в стране.

Средняя маржинальность операторского бизнеса ЭЗС составляет около 20–22%, а средний срок окупаемости — около трех лет, добавляет господин Ростовский. Балансовую стоимость активов портфеля из 900 ЭЗС можно оценить в 1,4–2,9 млрд руб., подсчитал эксперт, а с применением повышающего коэффициента для учета существующей клиентской базы и действующих контрактов на установку и эксплуатацию ЭЗС ориентировочная цена сделки могла составить 2,2–4,3 млрд руб.

Консолидация электрозарядного бизнеса — логичный и естественный процесс: сетевой бизнес может увеличить свою эффективность только при масштабировании, считает председатель Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций Армен Сафарян.

По его словам, российский рынок зарядной инфраструктуры до сих пор оставался сильно фрагментированным, при этом основной прирост электромобильного парка сейчас идет через B2B-сегмент (корпоративные парки, таксопарки). Таким игрокам нужен партнер с максимально широким федеральным покрытием и едиными высокими стандартами качества, и сделка своевременно закрывает именно этот запрос.

Анна Тыбинь