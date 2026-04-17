У Тимура Иванова все схвачено

До суда дошло второе уголовное дело бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взяток на общую сумму более 1,3 млрд руб. в виде строительных работ, невозвратного кредита и возведения бани, а также в других преступлениях. В ходе предварительного слушания экс-чиновнику, и так отбывающему 13-летнее заключение, продлили содержание под стражей на полгода, оставив на то же время под арестом имущество, львиная доля которого ранее уже была обращена в доход государства.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Тимура Иванова и его уже конфискованные активы оставили под арестом

На заседание Тимура Иванова, а также проходящего вместе с ним по делу совладельца одного из крупнейших подрядчиков Минобороны, компании «Олимпситистрой» Александра Фомина в Симоновском суде Москвы провели через конвойные помещения, минуя репортеров и родственников. Последние разделились на два «лагеря», в один из которых входили родители и Мария Китаева — гражданская жена не признающего вину Тимура Иванова, а во второй — супруга и адвокат согласившегося признать обвинение господина Фомина. Держались они друг от друга демонстративно обособленно. При этом защитник предпринимателя Людмила Кучерова сразу же заявила корреспонденту “Ъ”, что никаких комментариев не будет.

До последнего оставалось неясным, в связи с чем дело направили в Симоновский суд, не балующий общественность громкими процессами. Оказалось, что это связано с предполагаемым местом совершения коррупционных преступлений, которым следствие сочло офис компании господина Фомина.

Слушание, которое по закону прошло в закрытом режиме, заняло почти три часа. Перед началом заседания защитник господина Иванова Мурад Мусаев напомнил, что его клиент является фигурантом двух дел. «По первому он уже осужден к реальному лишению свободы. При наличии приговора даже изменение ему меры пресечения на более мягкую, что само по себе маловероятно, не приведет к его освобождению, потому что он все равно останется за решеткой»,— сказал адвокат, впрочем, добавив, что защита все же будет настаивать на освобождении экс-замминистра, «потому что оснований держать его за решеткой нет».

Напомним, что 1 июля 2025 года Мосгорсуд приговорил Тимура Иванова к 13 годам и штрафу в 100 млн руб. за растрату более 4 млрд руб. при закупке паромов для Крымской переправы и средств банка «Интеркоммерц», а также отмывание части похищенного (ст. 160 и ст. 174.1 УК РФ).

На заседании 17 апреля адвокаты подсудимого просили отклонить ходатайство прокуроров (в деле участвуют два гособвинителя), которые призвали оставить обоих подсудимых в СИЗО еще на полгода, на время процесса. Также гособвинители предложили продлить срок ареста имущества фигурантов на тот же срок.

Последняя просьба тоже вызвала возражение защиты, главным образом потому, что, как указали адвокаты, 5 декабря прошлого года Пресненский суд Москвы по иску Генпрокуратуры уже обратил в доход государства «львиную долю» имущества господина Иванова и его родных на сумму 1,2 млрд руб., арест которого прокуроры и попросили продлить.

Однако, выслушав доводы сторон, судья Валентина Трофимова обе просьбу прокуратуры удовлетворила, оставив фигурантов и их имущество под арестом до конца октября.

Напомним, что дошедшее до суда дело господина Иванова было возбуждено на самом деле первым.

Именно в рамках него Басманный суд Москвы 24 апреля 2024 года санкционировал арест чиновника, которого позже уволили «в связи с утратой доверия». Фигуранту вменяется в вину три эпизода получения взяток. Наиболее крупным, на сумму 1,185 млрд руб., является получение мзды от Александра Фомина в виде услуг по ремонту здания городской усадьбы С. Волконской — А. К. фон Мекка XІХ–XХ веков, которое расположено в Чистом переулке столицы напротив резиденции патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также по строительству усадьбы «Панкратово» в Тверской области. Собственниками объектов являлись ООО «Дворянское гнездо» и ООО «Волжский берег», фактическим руководителем которых выступал Сергей Бородин, доверенное лицо экс-замминистра обороны. В обмен на это, полагает следствие, военное ведомство заключило с компаниями господина Фомина «Олимпситистрой» и «Оборонспецстрой» многомиллиардные контракты на строительство и реставрацию ряда объектов военного ведомства.

В ходе расследования бизнесмены признали вину, а господин Бородин заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, дав показания на Тимура Иванова. Его дело выделили в отдельное производство, оно будет рассмотрено самостоятельно.

Господам Иванову и Бородину инкриминировали получение взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а господину Фомину — дачу одной взятки (ст. 291 УК РФ).

Помимо коррупционных эпизодов господину Иванову вменили в вину легализацию преступных доходов, а также незаконное хранение и изготовление оружия (ч. 4 ст. 174.1, ст. 222 и ст. 223 УК РФ). Свою вину на протяжении всего следствия он отрицал, впрочем, к концу расследования, вероятно, несколько передумав.

Перед направлением дела в суд он также изъявил желание заключить с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, пообещав рассказать о противоправной деятельности неких чиновников, а также о незаконно нажитом ими имуществе в обмен на переквалификацию его обвинения со взяточничества на злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Однако это предложение прокуратуру и следствие, очевидно, не заинтересовало. По признанию адвокатов экс-замминистра, ответ на данное предложение защита и обвиняемый не получили, а это значит, что оно было отклонено.

Рассмотрение дела по существу суд назначил на 24 апреля в открытом режиме. Ожидается, что в этот день прокуроры огласят обвинительное заключение, а подсудимые выскажут к нему свое отношение.

Как ранее сообщал “Ъ”, в ходе следствия господин Иванов частично признал вину. Он высказал версию, согласно которой компании господина Фомина строили и ремонтировали не для него лично. Экс-замминистра обороны заявил, что был совладельцем компаний бизнесмена и выступал соинвестором строительных объектов — усадеб, которые в дальнейшем планировали выставить на продажу. «То есть он признает, что занимался предпринимательством, занимая должность на госслужбе, в партнерстве с одним из подрядчиков»,— сказал Мурад Мусаев. По остальным эпизодам, как заявил адвокат, его подзащитный вину по-прежнему отрицает.

Мария Локотецкая