В Госдуме отменили тестирование депутатов на коронавирус

20 апреля депутатам впервые за долгое время не нужно будет сдавать традиционный ПЦР-тест на коронавирус (COVID-19). Об этом “Ъ” сообщил осведомленный источник в нижней палате, а также подтвердили два парламентария.

По словам собеседников “Ъ”, официального постановления или приказа на этот счет пока нет, но информация уже распространяется через фракции. Источники полагают, что тестирование будет отменено как минимум до конца текущей сессии.

Депутатов обязали проходить тестирование на коронавирус в марте 2020 года. Обычно процедура проводилась по понедельникам с 8 до 11 утра. Летом 2022-го это требование было снято, однако в ноябре 2023-го из-за роста заболеваемости снова введено. В мае 2024 года представители КПРФ поднимали вопрос об отмене ПЦР-тестирования, объясняя это тем, что депутаты контактируют с большим количеством людей (сотрудниками аппарата, водителями, избирателями и проч.), которые проверяться на коронавирус не обязаны.

Ксения Веретенникова