В Госдуме отменили тестирование депутатов на коронавирус

20 апреля депутатам впервые за долгое время не нужно будет сдавать традиционный ПЦР-тест на коронавирус (COVID-19). Об этом “Ъ” сообщил осведомленный источник в нижней палате, а также подтвердили два парламентария.

По словам собеседников “Ъ”, официального постановления или приказа на этот счет пока нет, но информация уже распространяется через фракции. Источники полагают, что тестирование будет отменено как минимум до конца текущей сессии.

Депутатов обязали проходить тестирование на коронавирус в марте 2020 года. Обычно процедура проводилась по понедельникам с 8 до 11 утра. Летом 2022-го это требование было снято, однако в ноябре 2023-го из-за роста заболеваемости снова введено. В мае 2024 года представители КПРФ поднимали вопрос об отмене ПЦР-тестирования, объясняя это тем, что депутаты контактируют с большим количеством людей (сотрудниками аппарата, водителями, избирателями и проч.), которые проверяться на коронавирус не обязаны.

Ксения Веретенникова

Фотогалерея

Болезненные воспоминания

Коронавирус добавил к уже существовавшему в массовом лексиконе «карантину» новое понятие «самоизоляция»

Коронавирус добавил к уже существовавшему в массовом лексиконе «карантину» новое понятие «самоизоляция»

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Встретить врачей в защитных костюмах во дворе своего дома было плохой приметой — рядом появился переносчик заболевания

Встретить врачей в защитных костюмах во дворе своего дома было плохой приметой — рядом появился переносчик заболевания

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Безлюдные переулки Москвы (на фото — Камергерский) радовали жителей столицы, вот только причина не располагала к веселью

Безлюдные переулки Москвы (на фото — Камергерский) радовали жителей столицы, вот только причина не располагала к веселью

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Масочный режим россияне соблюдали, как и в чем могли

Масочный режим россияне соблюдали, как и в чем могли

Фото: Коммерсантъ / Илья Покалякин  /  купить фото

Для врачей пандемия оказалась моментом ежедневного героизма

Для врачей пандемия оказалась моментом ежедневного героизма

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Дезинфекция детских площадок и общественных пространств началась далеко не сразу

Дезинфекция детских площадок и общественных пространств началась далеко не сразу

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Самоизоляция оказалась обязательной мерой для всех крупных городов. На фото — житель Новосибирска

Самоизоляция оказалась обязательной мерой для всех крупных городов. На фото — житель Новосибирска

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Регулировать движение скорых в больнице в Новой Москве был вынужден специальный сотрудник — настолько плотным был поток машин

Регулировать движение скорых в больнице в Новой Москве был вынужден специальный сотрудник — настолько плотным был поток машин

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Еще одно воспоминание о пандемии — опустевший общественный транспорт на улицах Москвы

Еще одно воспоминание о пандемии — опустевший общественный транспорт на улицах Москвы

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Пустая Кремлевская набережная в разгар пандемии весной 2020 года

Пустая Кремлевская набережная в разгар пандемии весной 2020 года

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Если в приемное отделение больницы больной ковидом весной 2020-го попадал без очереди, можно было считать, что ему крупно повезло

Если в приемное отделение больницы больной ковидом весной 2020-го попадал без очереди, можно было считать, что ему крупно повезло

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Режим самоизоляции продлевался несколько раз. Испытание долгим и тесным контактом с родными и близкими прошли не все

Режим самоизоляции продлевался несколько раз. Испытание долгим и тесным контактом с родными и близкими прошли не все

Фото: Коммерсантъ / Сергей Рыбежский  /  купить фото

А вот многие дети, кажется, вспоминают пандемию с радостью, ведь получили возможность проводить много времени с родителями

А вот многие дети, кажется, вспоминают пандемию с радостью, ведь получили возможность проводить много времени с родителями

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Пандемия обездвижила даже парк каршеринга — автомобиль, в котором меняются водители, тоже стал опасным местом

Пандемия обездвижила даже парк каршеринга — автомобиль, в котором меняются водители, тоже стал опасным местом

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Сегодня призрак ковида по-прежнему с нами — как сезонное заболевание

Сегодня призрак ковида по-прежнему с нами — как сезонное заболевание

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Врачей на скорой в пандемию вполне можно было бы сравнить с солдатами на передовой

Врачей на скорой в пандемию вполне можно было бы сравнить с солдатами на передовой

Фото: Коммерсантъ / Валерий Титиевский  /  купить фото

Одним из самых тяжелых испытаний в пандемию стала невозможность похоронить ушедших родных с соблюдением традиций

Одним из самых тяжелых испытаний в пандемию стала невозможность похоронить ушедших родных с соблюдением традиций

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Ежедневная статистика заболевших и скончавшихся от ковида напоминала фронтовые сводки

Ежедневная статистика заболевших и скончавшихся от ковида напоминала фронтовые сводки

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Даже репетиция парада на Красной площади в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне проходила весной 2020 года с использованием средств индивидуальной защиты

Даже репетиция парада на Красной площади в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне проходила весной 2020 года с использованием средств индивидуальной защиты

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

В первые дни лета 2020-го для прихожан открылись мечети. Но и там было необходимо соблюдать дистанцию

В первые дни лета 2020-го для прихожан открылись мечети. Но и там было необходимо соблюдать дистанцию

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Лавки в парках и скверах оказались под запретом. Впрочем, как и сами зеленые зоны. Счастье прогулок было доступно только владельцам собак

Лавки в парках и скверах оказались под запретом. Впрочем, как и сами зеленые зоны. Счастье прогулок было доступно только владельцам собак

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Москву дезинфицировали ежедневно с головы до пят

Москву дезинфицировали ежедневно с головы до пят

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Особенно тщательно обрабатывали общественные пространства. На фото — Киевский вокзал в Москве

Особенно тщательно обрабатывали общественные пространства. На фото — Киевский вокзал в Москве

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Во временные больницы были превращены даже стадионы и катки. На фото — больные ковидом в ледовом дворце «Крылатское» на западе Москвы

Во временные больницы были превращены даже стадионы и катки. На фото — больные ковидом в ледовом дворце «Крылатское» на западе Москвы

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Врачи быстро установили, что полному излечению от ковида способствует качественная и быстро начатая реабилитация

Врачи быстро установили, что полному излечению от ковида способствует качественная и быстро начатая реабилитация

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Заболевшие надеялись и на врачей, и на высшие силы. На фото — священник в палате больной ковидом в разгар пандемии весной 2020-го

Заболевшие надеялись и на врачей, и на высшие силы. На фото — священник в палате больной ковидом в разгар пандемии весной 2020-го

Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ

Врачи, которые в пандемию работали в «красной зоне», вспоминают, что у них тогда была только одна мечта — немного поспать

Врачи, которые в пандемию работали в «красной зоне», вспоминают, что у них тогда была только одна мечта — немного поспать

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Коронавирус добавил к уже существовавшему в массовом лексиконе «карантину» новое понятие «самоизоляция»

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Встретить врачей в защитных костюмах во дворе своего дома было плохой приметой — рядом появился переносчик заболевания

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Безлюдные переулки Москвы (на фото — Камергерский) радовали жителей столицы, вот только причина не располагала к веселью

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Масочный режим россияне соблюдали, как и в чем могли

Фото: Коммерсантъ / Илья Покалякин  /  купить фото

Для врачей пандемия оказалась моментом ежедневного героизма

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Дезинфекция детских площадок и общественных пространств началась далеко не сразу

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Самоизоляция оказалась обязательной мерой для всех крупных городов. На фото — житель Новосибирска

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Регулировать движение скорых в больнице в Новой Москве был вынужден специальный сотрудник — настолько плотным был поток машин

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Еще одно воспоминание о пандемии — опустевший общественный транспорт на улицах Москвы

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Пустая Кремлевская набережная в разгар пандемии весной 2020 года

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Если в приемное отделение больницы больной ковидом весной 2020-го попадал без очереди, можно было считать, что ему крупно повезло

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Режим самоизоляции продлевался несколько раз. Испытание долгим и тесным контактом с родными и близкими прошли не все

Фото: Коммерсантъ / Сергей Рыбежский  /  купить фото

А вот многие дети, кажется, вспоминают пандемию с радостью, ведь получили возможность проводить много времени с родителями

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Пандемия обездвижила даже парк каршеринга — автомобиль, в котором меняются водители, тоже стал опасным местом

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Сегодня призрак ковида по-прежнему с нами — как сезонное заболевание

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Врачей на скорой в пандемию вполне можно было бы сравнить с солдатами на передовой

Фото: Коммерсантъ / Валерий Титиевский  /  купить фото

Одним из самых тяжелых испытаний в пандемию стала невозможность похоронить ушедших родных с соблюдением традиций

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Ежедневная статистика заболевших и скончавшихся от ковида напоминала фронтовые сводки

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Даже репетиция парада на Красной площади в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне проходила весной 2020 года с использованием средств индивидуальной защиты

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

В первые дни лета 2020-го для прихожан открылись мечети. Но и там было необходимо соблюдать дистанцию

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Лавки в парках и скверах оказались под запретом. Впрочем, как и сами зеленые зоны. Счастье прогулок было доступно только владельцам собак

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Москву дезинфицировали ежедневно с головы до пят

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Особенно тщательно обрабатывали общественные пространства. На фото — Киевский вокзал в Москве

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Во временные больницы были превращены даже стадионы и катки. На фото — больные ковидом в ледовом дворце «Крылатское» на западе Москвы

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Врачи быстро установили, что полному излечению от ковида способствует качественная и быстро начатая реабилитация

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Заболевшие надеялись и на врачей, и на высшие силы. На фото — священник в палате больной ковидом в разгар пандемии весной 2020-го

Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ

Врачи, которые в пандемию работали в «красной зоне», вспоминают, что у них тогда была только одна мечта — немного поспать

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

